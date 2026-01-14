Hiệu trưởng phải giải trình nếu tăng tiết dạy thêm trong nhà trường

Một trong những điểm đáng chú ý nhất tại dự thảo sửa đổi lần này là việc làm rõ trách nhiệm của Hiệu trưởng trong quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm tại nhà trường.

Tiếp thu ý kiến từ các Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Bộ GD&ĐT dự kiến trao quyền chủ động, linh hoạt hơn cho các trường học trong việc quyết định thời lượng học thêm.

Học sinh thi tốt nghiệp THPT (Ảnh: Mạnh Quân).

Cụ thể, trường hợp học sinh ôn thi chuyển cấp, ôn thi tốt nghiệp THPT, Giám đốc Sở GD&ĐT sẽ xem xét, quyết định số tiết học thêm theo đề nghị của hiệu trưởng, căn cứ trên cơ sở nhu cầu thực tế và điều kiện tổ chức dạy học của nhà trường.

Việc đề xuất tăng thời lượng dạy thêm phải được xem xét, quyết định theo đúng thẩm quyền, bảo đảm không mở rộng đối tượng, không làm biến tướng dạy thêm, học thêm.

Đồng thời, hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm giải trình đầy đủ về sự cần thiết, tính hợp lý, minh bạch và hiệu quả của việc tổ chức học thêm này.

Các quy định về tổ chức dạy thêm trong nhà trường, dự thảo vẫn giữ nguyên các nguyên tắc cốt lõi về tổ chức dạy thêm, học thêm để bảo đảm quyền lợi người học là tự nguyện, không cắt giảm chương trình chính khoá và không dạy thêm với học sinh tiểu học.

Theo quy định hiện nay, áp dụng từ tháng 2/2025, các trường không được phép dạy thêm quá 2 tiết/môn. Điều này gây ra tranh cãi khi nhiều giáo viên cho rằng thời lượng học thêm này quá ít đối với học sinh ôn thi vào lớp 10 và ôn thi tốt nghiệp THPT.