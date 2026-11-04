Ngày 4/11, ông Dương Thành Long, Chủ tịch UBND xã Đăk Sao, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết địa phương đang thành lập hội đồng kỷ luật để xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân tại 2 trường học trên địa bàn do liên quan đến việc tự ý cưa hạ cây xanh trong khuôn viên.

Theo ông Long, cuối tháng 9, UBND xã Đăk Sao nhận được phản ánh về việc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở (THCS) Đăk Sao và Trường Mầm non xã Đăk Sao (cùng thuộc xã Đăk Sao) tự ý cưa hạ cây xanh trong khuôn viên.

Những cây xanh bị cưa hạ tại Điểm trường THCS thôn Đăk Tiếp (Ảnh: Hoàng Thanh).

UBND xã Đăk Sao đã thành lập đoàn kiểm tra. Qua kiểm tra, đoàn xác định, tại điểm Trường THCS thôn Đăk Riếp (thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Đăk Sao) có 15 cây xanh bị cưa hạ. Trong đó, nhiều cây bị cắt toàn bộ thân, cưa sát gốc, thậm chí đào bật gốc.

Tại điểm Trường Tiểu học thôn Đăk Riếp (thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Đăk Sao), đoàn kiểm tra ghi nhận thêm 2 cây mít bị cưa sát gốc. Trường Mầm non xã Đăk Sao cũng có 2 cây xanh bị cưa hạ. Thời điểm kiểm tra, phần lớn thân, cành và gỗ của các cây bị cưa hạ tại các trường học đã được vận chuyển khỏi hiện trường.

Giải trình với đoàn kiểm tra, ông Phạm Quốc Việt, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Đăk Sao, cho biết việc cưa hạ cây xanh trong khuôn viên trường nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên trong mùa mưa bão.

Trước khi cưa hạ, ông Việt đã trao đổi miệng với hiệu phó để đảm bảo an toàn cho học sinh lúc cưa cây. Sau khi cưa hạ, thân gỗ và cành cây được nhà trường cho người dân làm củi.

Cây xanh ở Trường Mầm non Đăk Soa bị cắt trơ trọi (Ảnh: Hoàng Thanh).

Bà Phạm Thị Nguyệt, Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Đăk Sao, giải thích nhà trường cưa hạ 2 cây xanh do một số cành, nhánh bị sâu đục thân, nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên trong mùa mưa bão.

Liên quan đến vụ cưa hạ cây xanh trên, Chủ tịch UBND xã Đăk Sao cho rằng, 2 lãnh đạo trường học đã vi phạm quy chế dân chủ và quy chế làm việc khi chưa đưa việc cưa hạ cây xanh ra bàn bạc, thống nhất trong tập thể. Việc triển khai chỉ dừng lại ở thông báo miệng giữa ban giám hiệu, chưa có văn bản chính thức về việc cưa hạ cây xanh trong khuôn viên.

Ngoài ra, các trường tự tổ chức cưa hạ cây khi chưa xin phép địa phương theo quy định. Quy trình thu hồi, thanh lý và bán tài sản công là gỗ, củi sau khi cưa hạ cũng chưa tuân thủ đúng tiêu chuẩn, thủ tục.

“Địa phương đang yêu cầu 2 nhà trường kiểm điểm tập thể và cá nhân liên quan. Trên cơ sở làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm thuộc về ai, xã sẽ có hình thức kỷ luật đảm bảo tính khách quan, đúng quy định”, Chủ tịch UBND xã Đăk Sao nhấn mạnh.