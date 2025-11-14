Hệ Phổ thông Cao đẳng - hướng tiếp cận nghề nghiệp sớm cho học sinh

Học để sẵn sàng cho công việc

Khác với tư duy truyền thống “học hết THPT rồi mới chọn nghề”, mô hình Hệ Phổ thông Cao đẳng cho phép học sinh tốt nghiệp THCS vừa học văn hóa phổ thông, vừa học nghề. Theo lộ trình 4 năm, hai năm đầu học sinh được trang bị kiến thức phổ thông song song với các môn cơ sở ngành; hai năm sau chuyển sang giai đoạn học nghề chuyên sâu và thực hành tại doanh nghiệp.

Hoàn thành chương trình, các em nhận bằng cao đẳng chính quy, đủ điều kiện đi làm ngay hoặc học liên thông lên đại học. Đây được xem là hướng đi thông minh, khi học sinh được rút ngắn thời gian học tập, giảm áp lực thi cử mà vẫn đảm bảo năng lực chuyên môn vững vàng.

Các học viên đạt danh hiệu học sinh tiêu biểu trong chương trình “Viet My Student Growth” (Ảnh: Trường cung cấp).

“Điểm khác biệt của hệ 9+ là học sinh được học để làm - không chỉ học để thi. Các em tiếp cận nghề sớm, hiểu bản thân và có định hướng tương lai rõ ràng ngay từ tuổi 15 - giai đoạn vàng để hình thành tư duy nghề nghiệp”, đại diện Trường Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội chia sẻ.

Đào tạo gắn với thực tiễn - Chuẩn bị nghề từ tuổi 15

Tại Việt Mỹ Hà Nội, Hệ Phổ thông Cao đẳng 9+ được thiết kế với những ngành học gắn liền nhu cầu nhân lực thực tế như Thương mại điện tử (Digital Marketing), Thiết kế Đồ họa, Công nghệ thông tin, Quản trị Kinh doanh, Quản trị khách sạn, Quản trị doanh nghiệp và Chăm sóc sắc đẹp.

Sinh viên thực hành ngành Thương mại điện tử (Ảnh: Trường cung cấp).

Chương trình áp dụng triết lý “Học thật - Làm thật”, trong đó 70% thời lượng dành cho thực hành. Học sinh được trực tiếp trải nghiệm tại doanh nghiệp thông qua hợp tác của nhà trường với các công ty truyền thông, công nghệ, dịch vụ, khách sạn. Nhờ đó, các em được rèn kỹ năng nghề, tác phong chuyên nghiệp và hiểu rõ môi trường làm việc thực tế.

Theo thống kê từ trường, hơn 90% sinh viên Việt Mỹ có việc làm sau khi tốt nghiệp, trong đó nhiều em được tuyển dụng từ kỳ thực tập cuối khóa. Đây là minh chứng cho tính ứng dụng cao và định hướng đúng đắn của mô hình này.

Phụ huynh - Người đồng hành cùng con trong lựa chọn nghề nghiệp

Điều khiến phụ huynh có thể yên tâm nhất khi con theo học Hệ Phổ thông Cao đẳng không chỉ là đầu ra nghề nghiệp, mà còn là sự thay đổi trong thái độ và nhận thức của con. Học sinh được rèn luyện kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian và giao tiếp, điều mà giáo dục phổ thông trước đây ít chú trọng.

Bà Nguyễn Thu H., phụ huynh có con đang học năm hai chia sẻ: “Trước đây, con tôi rất sợ đến lớp vì học chỉ để thi. Nhưng khi sang Hệ Phổ thông Cao đẳng, con nói rằng mình học ra có nghề, hiểu mình muốn làm gì. Mỗi ngày đến trường với con giờ là một niềm vui, còn với tôi - là sự an tâm”.

“Viet My Student Growth” - Hành trình học sinh hiểu mình để phát triển đúng hướng

Điểm nhấn nổi bật trong chương trình Hệ Phổ thông Cao đẳng tại Việt Mỹ là “Viet My Student Growth (VMSG)” - chương trình được xây dựng dựa trên cơ sở khoa học của Alfred Binet (cha đẻ thuyết Đa trí thông minh), kết hợp cùng các chuyên gia giáo dục Việt Mỹ. Mục tiêu là giúp học sinh hiểu rõ năng lực, tính cách và định hướng phát triển của bản thân.

Ở học kỳ đầu tiên, học sinh thực hiện trắc nghiệm Đa trí thông minh (Multiple Intelligences) và viết Thư đăng ký ngành học (Motivation Letter) nhằm xác định điểm mạnh, mục tiêu học tập và định hướng nghề nghiệp cá nhân. Sang học kỳ II, các em được rèn luyện kỹ năng mềm, kỹ năng xã hội thông qua hoạt động trải nghiệm, câu lạc bộ và dự án học tập thực tế.

Sinh viên trải nghiệm lớp học VMSG - chương trình độc quyền tại Cao đẳng Việt Mỹ (Ảnh: Trường cung cấp).

Chị Thu Trang, phụ huynh có con học năm nhất, chia sẻ: “Điều khiến tôi an tâm nhất không phải là con chọn nghề gì, mà là con bắt đầu biết mình là ai, biết đặt mục tiêu và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình”.

Theo đại diện trường, nhiều học sinh sau khi tham gia VMSG đã thể hiện sự tự tin, chủ động và có tư duy trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa. Đây là giá trị cốt lõi khiến chương trình của Việt Mỹ trở nên khác biệt - không chỉ đào tạo nghề, mà còn đào tạo con người.

Trong bức tranh đổi mới giáo dục Việt Nam, Hệ Phổ thông Cao đẳng 9+ của Trường Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội đang trở thành một “lối đi mở” cho học sinh sau THCS - giúp các em định hình tương lai sớm, phát triển bản thân toàn diện và sẵn sàng cho thị trường lao động.

Đây không chỉ là bước đi thông minh của học sinh, mà còn là quyết định hiện đại của phụ huynh - những người dám thay đổi để con được học trong môi trường thực tế, sáng tạo và đầy cảm hứng.