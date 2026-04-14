Hanwha Life tài trợ cuộc thi Olympic Tin học 2026

Hanwha Life đồng hành lần thứ ba liên tiếp với vai trò nhà tài trợ duy nhất, phối hợp cùng Tổ chức ChorogUsan for children nhằm phát triển thế hệ tài năng tương lai trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại Việt Nam.

Các thí sinh đang thi đấu (Ảnh: BTC).

Cuộc thi năm nay tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những hoạt động học thuật có quy mô và sức lan tỏa lớn trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT), với vòng chung kết và lễ trao giải diễn ra tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU), trực thuộc Đại học Đà Nẵng.

Với quy mô rộng khắp, đầu tư bài bản cùng nội dung thi đấu hấp dẫn, cuộc thi thu hút số lượng thí sinh lên đến hơn 3.000 người từ 502 trường gồm THPT Chuyên, THPT, THCS trên toàn quốc tham gia, tạo nên một không gian kết nối, nơi các tài năng trẻ có cơ hội giao lưu, thử sức và khẳng định năng lực.

Không chỉ là một sân chơi trí tuệ, kỳ thi Olympic Tin học miền Trung - Tây Nguyên đóng vai trò như một “bệ phóng” quan trọng, góp phần phát hiện và nuôi dưỡng các tài năng ngành CNTT, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số, lấy dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo làm động lực cốt lõi để nâng cao năng suất và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Ông Lim Suk Hyun - Trưởng Khối Chiến lược Doanh nghiệp Hanwha Life (bên phải) trao giấy chứng nhận và cúp cho đội chiến thắng hạng mục "Trí tuệ nhân tạo (AI)” (Ảnh: BTC).

Tiếp nối thành công từ mùa giải trước, hạng mục “Trí tuệ nhân tạo (AI)” (AI Challenge) tiếp tục được triển khai trong nội dung thi năm nay, khẳng định tầm nhìn dài hạn của Hanwha Life trong việc phát triển AI và thúc đẩy số hóa trong ngành tài chính toàn cầu.

Việc tích hợp AI vào cuộc thi không chỉ tạo điều kiện để các bạn trẻ tiếp cận với những tình huống thực tiễn, mà còn giúp các em nâng cao khả năng tư duy và ứng dụng, rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu của thị trường.

Điều này cũng thể hiện chiến lược của Hanwha Life trong việc tìm kiếm, bồi dưỡng các tài năng trẻ, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành Fintech tại Việt Nam.

Trên thực tế, nhiều thí sinh trưởng thành từ Olympic Tin học đã gặt hái thành tích ấn tượng tại các đấu trường quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới. Kết quả này cũng là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của những chương trình đầu tư vào giáo dục và phát triển nhân tài mà Hanwha Life đã triển khai tại Việt Nam trong nhiều năm qua.

Đại diện Hanwha Life, ông Lim Suk Hyun - Trưởng Khối Chiến lược Doanh nghiệp - chia sẻ: “Việc Hanwha Life đồng hành cùng cuộc thi trong 3 năm liên tiếp không chỉ là một hoạt động tài trợ, mà là cam kết dài hạn của chúng tôi trong việc đầu tư cho nguồn nhân lực số - đặc biệt trong lĩnh vực Fintech tại Việt Nam.

Chúng tôi tin rằng những sân chơi như Olympic Tin học miền Trung - Tây Nguyên sẽ giúp các bạn trẻ phát huy tư duy công nghệ, ứng dụng AI vào thực tiễn và sẵn sàng cho nền kinh tế số đang phát triển rất nhanh.

Trong thời gian tới, Hanwha Life sẽ tiếp tục mở rộng các sáng kiến giáo dục, không chỉ về công nghệ mà còn về tài chính để góp phần xây dựng một thế hệ trẻ chủ động, hiểu biết và có khả năng tạo ra giá trị bền vững cho xã hội”.

Ban lãnh đạo cấp cao Hanwha Life và trường VKU chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: BTC).

PGS.TS. Huỳnh Công Pháp - Hiệu trưởng trường VKU - cũng khẳng định vai trò của Hanwha Life trong công cuộc tìm kiếm và phát triển tài năng tin học: “Kỳ thi Olympic Tin học miền Trung - Tây Nguyên có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát hiện, đào tạo nhân tài chất lượng cao ngành công nghệ thông tin cho đất nước và thế giới.

Sự đồng hành liên tục ba năm qua của Hanwha Life không chỉ góp phần duy trì và nâng cao chất lượng cuộc thi mà còn kiến tạo nền tảng vững chắc để các em phát huy năng lực, tự tin hội nhập và vươn xa trong lĩnh vực này”.

Hoạt động tài trợ cuộc thi “Olympic Tin học miền Trung - Tây Nguyên lần thứ VII” nằm trong khuôn khổ của dự án “Future Plus”, một sáng kiến thúc đẩy giáo dục của Hanwha Life nhằm phát triển nguồn nhân lực tài chính và công nghệ thông tin, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành Fintech tại Việt Nam.

Dự án được Hanwha Life triển khai tại Việt Nam từ năm 2024, hợp tác chặt chẽ cùng các trường đại học, cơ quan nhà nước và tổ chức ChorogUsan for children (tên trước đây là ChildFund Hàn Quốc).

Thông qua “Future Plus”, Hanwha Life đã tài trợ thành lập Trung tâm nghiên cứu và đào tạo chuyên ngành Công nghệ tài chính (Fintech Hub) tại trường Đại học VKU, tài trợ cuộc thi Olympic Tin học miền Trung - Tây Nguyên, đồng thời tiếp tục triển khai nhiều chương trình phát triển nhân tài và nâng cao kiến thức tài chính trong cộng đồng như Cố vấn Tài chính “Hanwha Life Finance Mentor” với trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH)…

Trong thời gian tới, Hanwha Life sẽ tiếp tục đẩy mạnh các sáng kiến nuôi dưỡng tài năng trẻ trong lĩnh vực tài chính và CNTT thông qua hợp tác với tổ chức ChorogUsan for Children, hướng đến mục tiêu đồng hành dài hạn cùng thế hệ trẻ và góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế số Việt Nam.