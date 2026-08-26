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Hàng trăm trường học ở TPHCM đã sáp nhập, đổi tên, có hiệu trưởng mới

(Dân trí) - Hàng loạt phường, xã tại TPHCM đã thực hiện sáp nhập, đổi tên trường mầm non, tiểu học, THCS, bổ nhiệm ban giám hiệu mới.

Hàng trăm trường học ở TPHCM đã sáp nhập, đổi tên, có hiệu trưởng mới - 1

Giáo viên Trường Tiểu học Hiệp Tân, TPHCM (Ảnh: Huyên Nguyễn).

TPHCM đang triển khai phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập nhằm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, quy mô dân số và không gian phát triển mới. 

Theo phương án được UBND TPHCM phê duyệt, thành phố ưu tiên sáp nhập các cơ sở giáo dục mầm non có quy mô dưới 10 nhóm, lớp và trường phổ thông có dưới 28 lớp. Sau sắp xếp, trường mầm non có tối đa 30 nhóm, lớp; trường phổ thông tối đa 100 lớp và không quá 3 điểm trường.

Việc sắp xếp không thực hiện theo hướng cơ học để giảm đầu mối mà phải bảo đảm quyền học tập của học sinh, không làm phát sinh thêm rào cản về địa lý, chi phí đi lại và không ảnh hưởng đến hoạt động dạy học.

Danh sách chi tiết các trường có điều chỉnh như sau (liên tục cập nhật):

Trường trước sáp nhập Sau sáp nhậpHiệu trưởng
1. Phường Cầu Kiệu   
Mầm non Sơn ca 1, Mầm non Sơn ca 2, Mầm non Sơn ca 15 Mầm non Cầu Kiệu 
Tiểu học Đông Ba, Tiểu học Trung Nhất, Tiểu học Cầu KiệuTiểu học Trung Nhất 
THCS Cầu Kiệu, THCS Châu Văn LiêmTHCS Cầu Kiệu  
2. Phường Sài Gòn  
Mầm non Hoa Lư, Mầm non Lê Thị Riêng Mầm non Sài Gòn Bà Trần Thị Trang

3. Phường Thới An

  
Mầm non Sơn Ca 9, Mầm non Họa Mi 1Mầm non Họa Mi 1Bà Ngô Thanh Tâm
Mầm non Hoa Đỗ Quyên, Mầm non Mai VàngMầm non Hoa Đỗ QuyênBà Phạm Thị Thanh Thúy
Mầm non Hồng Yến, Mầm non Sơn Ca 2Mầm non Hồng YếnBà Nguyễn Thị Hồng Trang
THCS Tô Ngọc Vân, THCS Lương Thế VinhTHCS Lương Thế VinhBà Võ Ngọc Nương
4. Phường Tân Định   
Mầm non Hoa Quỳnh, Mầm non Tân ĐịnhMầm non Tân Định  
Tiểu học Đuốc Sống, Tiểu học Trần Khánh Dư và THCS Văn LangTiểu học - THCS Tân Định.Ông Trần Ngọc Lâm
5. Phường Chánh Hưng  
Mầm non Bình Minh, Mầm non Việt NhiMầm non Việt NhiBà Hồ Thị Ngọc Tuyền
Mầm non Vành Khuyên, Mầm non Hoa MaiMầm non Vành KhuyênBà Trần Thị Anh Kiều
Mầm non Vàng Anh, Mầm non Nắng MaiMầm non Vàng AnhBà Phạm Thúy Phượng
Tiểu học Rạch Ông, Tiểu học Nguyễn TrựcTiểu học Nguyễn TrựcBà Nguyễn Thị Phương Chi
Tiểu học Thái Hưng, Tiểu học Vàm Cỏ ĐôngTiểu học Thái Hưng Bà Nguyễn Thị Mai
Tiểu học Hưng Phú, Tiểu học Lý Nhân TôngTiểu học Hưng PhúBà Lê Thị Kim Huệ
Tiểu học Trần Danh Lâm, THCS Trần Danh NinhTiểu học và THCS Trần Danh NinhÔng Võ Văn Tuấn
THCS Dương Bá Trạc, THCS Khánh BìnhTHCS Dương Bá TrạcBà Trương Thị Thùy Dương
6. Phường Thông Tây Hội  
Mầm non Hương Sen, Mầm non Vàng AnhMầm non Vàng AnhBà Phùng Thị Duyên
7. Phường An Đông Hội   
Mầm non Hoa Sen, Mầm non Sen HồngMầm non Hoa SenBà Nguyễn Thị Kim Ngân
Mầm non Hoàng Yến, Mầm non Ngọc LanMầm non Hoàng YếnBà Nguyễn Thị Xuân Hằng
8. Xã Nhà Bè  
Mầm non Sơn Ca, Mầm non thị trấn Nhà Bè và Mầm non Tuổi NgọcMầm non Nhà BèBà Nguyễn Kim Dung
Mầm non Mạ Non, Mầm non Hoa LanMầm non Phú XuânBà Nguyễn Nữ Quỳnh Trâm
Mầm non Hoa Sen, Mầm non Vành KhuyênMầm non Phước LộcBà Nguyễn Thị Hồng Dung 
Tiểu học Nguyễn Việt Hồng và Tiểu học Lâm Văn Bền Tiểu học Lâm Văn BềnBà Trần Thị Lợi
Tiểu học Lê Quang Định, Tiểu học Bùi Văn BaTiểu học Lê Quang ĐịnhÔng Phạm Văn Phước
Tiểu học Bùi Thanh Khiết, Tiểu học Nguyễn Hồng Thế Tiểu học Nguyễn Hồng Thế 
THCS Lê Thành Công, THCS Phước LộcTHCS Lê Thành CôngÔng Cao Huy Bằng 
9. Phường Bình Dương   
Mầm non Hòa Phú, Mầm non Phú ChánhMầm non Bình Dương 
THCS Hòa Phú, THCS Phú ChánhTHCS Bình Dương  
10. Xã Hồ Tràm   
Mầm non Phước Tân, Mầm non Sao MaiMầm non Phước Tân Bà Nguyễn Thị Hải
Tiểu học Phước Bửu, Tiểu học Hồ Tràm (cơ sở 2)Tiểu học Phước BửuÔng Vũ Công Khánh
Tiểu học Huỳnh Minh Thạnh, Tiểu học Hồ Tràm (cơ sở 1)Tiểu học Huỳnh Minh ThạnhÔng Bùi Thanh Bình
Tiểu học Trần Quốc Toản, THCS Chu Văn AnTrường Tiểu học và THCS Chu Văn AnÔng Lê Văn Chinh
Tiểu học Phước Tân, THCS Phước TânTrường Tiểu học và THCS Phước TânÔng Nguyễn Phú Quốc
THCS Phước Bửu, THCS Phước ThuậnTHCS Phước BửuÔng Nguyễn Ngọc Quang
11. Phường Bàn Cờ   
Mầm non 2, Mầm non 5Mầm non Bàn Cờ 2 
Mầm non 3, Mầm non 4Mầm non Bàn Cờ 3 
Tiểu học Lương Định Của, Tiểu học Phan Văn HânTiểu học Lương Định Của 
Tiểu học Phan Đình Phùng, Tiểu học Nguyễn Sơn Hà, Tiểu học Nguyễn Thiện ThuậtTiểu học Phan Đình Phùng  
THCS Phan Sào Nam, THCS Thăng LongTHCS Phan Sào Nam 
THCS Bàn Cờ và THCS Kiến ThiếtTHCS Bàn Cờ 
12. Phường Thủ Đức  
Mầm non Trường Thọ, Mầm non Sao VàngMầm non Sao VàngBà Nguyễn Thị Ngọc Trinh 
THCS Lê Văn Việt, THCS Trương Văn NgưTHCS Trương Văn NgưBà Hoàng Thị Ngọc Liễu 
13. Phường Bảy Hiền  
Mầm non 10A, Mầm non Phú HòaMầm non Phú HòaLê Thị Ngọc Thiện
Mầm non 10, Mầm non 11Mầm non 11Bà Nguyễn Thị Huệ
Mầm non 12, Mầm non Họa MiMầm non 12Bà Đinh Thị Bích Chi
Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, Tiểu học Phú Thọ HòaTiểu học Lê Thị Hồng GấmBà Lê Thị Minh Châu
Tiểu học Lạc Long Quân, Tiểu học Nguyễn Khuyến, Tiểu học Nguyễn Văn TrỗiTiểu học Nguyễn Văn TrỗiBà Lê Thị Mộng Trinh
Tiểu học Cách mạng Tháng Tám, Tiểu học Trần Quốc TuấnTiểu học Trần Quốc TuấnBà Phạm Thị Thùy
THCS Ngô Quyền, THCS Trần Văn QuangTHCS Ngô QuyềnBà Lưu Thị Kim Thúy
THCS Võ Văn Tần, THCS Trường ChinhTHCS Trường ChinhBà Phạm Thị Trịnh
14. Phường Tân Bình   
Mầm non 13, Mầm non Bàu CátMầm non Tân BìnhBà Lê Thị Thiếu Hoa
Tiểu học Yên Thế, Tiểu học Thân Nhân Trung, Tiểu học Sơn CangTiểu học Tân BìnhÔng Nguyễn Hồng Phúc
15. Phường Cầu Ông Lãnh  
Mầm non Cô Giang, Mầm non Hoa LanMầm non Cô GiangBà Phan Mỹ Hà
Mầm non 20/10, Mầm non Nguyễn Cư TrinhMầm non 20/10Bà Nguyễn Thị Diễm Kim
Tiểu học Trần Hưng Đạo, Tiểu học Chương DươngTiểu học Trần Hưng ĐạoBà Lê Thanh Hương
Tiểu học Phan Văn Trị, THCS Đức TríTiểu học, THCS Phan Văn TrịÔng Lê Hồng Thái
16. Phường Phú Nhuận   
Tiểu học Vạn Tường, Tiểu học Nguyễn Đình ChínhTiểu học Phú NhuậnBà Trần Thị Ngọc Hằng
Tiểu học Chí Linh, Tiểu học Phạm Ngọc Thạch, Tiểu học Đặng Văn NgữTiểu học Đặng Văn NgữÔng Trương Tấn Duy
Mầm non Sơn Ca 12, Mầm non Sơn Ca 14Mầm non Phú NhuậnNgô Minh Thái
Mầm non Sơn Ca 8, Mầm non Sơn Ca 11Mầm non Sơn CaBà Lê Cẩm Linh
17. Phường Gia Định  
Mầm non 1, Mầm non 2Mầm non Vũ TùngBà Trương Thị Kiều Tiên
Mầm non 3, Mầm non 17Mầm non Trường SaBà Kim Bạch Phụng
Mầm non 7A, Mầm non 7BMầm non Nơ Trang LongBà Trịnh Thị Phượng
Mầm non 15, Mầm non 15BMầm non Bạch ĐằngBà Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Tiểu học Tô Vĩnh Diện, Tiểu học Lam SơnTiểu học Lam SơnBà Trần Thị Phượng
Tiểu học Lê Đình Chinh, Tiểu học Hồng HàTiểu học Hồng HàBà Bùi Thị Hải Yến
THCS Lam Sơn, THCS Trương Công ĐịnhTHCS Trương Công ĐịnhÔng Phạm Thái Hồ
18. Phường Xuân Hòa  
Mầm non 6, Mầm non Xuân HòaMầm non 6Bà Trần Thị Mỹ Dung
Mầm non 7, Mầm non Tuổi Thơ 7Mầm non Tuổi ThơBà Phan Thị An
Mầm non 8, Mầm non Tuổi Thơ 8Mầm non Tuổi Thơ 8Bà Văn Thanh Thảo
Tiểu học Trần Quốc Thảo, Tiểu học Mê Linh, Tiểu học Nguyễn Thanh TuyềnTiểu học Trần Quốc ThảoÔng Đinh Hữu Đắc
Trường THCS Colette, Trường THCS Lê LợiTHCS ColetteÔng Nguyễn Văn Diệu
19. Phường Tân Hưng   
Mầm non Tân Quy, Mầm non Tân KiểngMầm non Tân KiểngBà Lý Thị Hạnh Dung
Mầm non Tân Phong, Mầm non Tân Phong 2Mầm non Tân PhongBà Nguyễn Thị Vân
Tiểu học Tân Hưng, Tiểu học Tân QuyTiểu học Tân HưngÔng Phan Thanh Phong
20. Phường Bến Thành   
Mầm non Phạm Ngũ Lão, Mầm non Tuổi ThơMầm non Tuổi Thơ Bà Vũ Thị Mỵ
Mầm non Tuổi Hồng, Mầm non Nguyễn Thái BìnhMầm non Tuổi Hồng Bà Vũ Thị Ngọc Bắc 
Tiểu học Khai Minh, Tiểu học Nguyễn Thái BìnhTiểu học Khai MinhÔng Hồ Quang Tuấn
THCS Nguyễn Du, THCS Đồng KhởiTHCS Nguyễn DuBà Hồ Thị Ngọc Sương
Liên tục cập nhật...  

Thành phố cũng không sáp nhập trường chuyên, trường chuyên biệt; không sáp nhập các trường đang thực hiện chương trình giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế, ngoại trừ một số cơ sở có vị trí liền kề. Các trường mầm non chuẩn bị tham gia thí điểm Chương trình giáo dục mầm non mới năm học 2026-2027 cũng được giữ nguyên.

Theo lộ trình, việc sắp xếp giai đoạn thí điểm phải hoàn thành trước ngày 30/8 để các trường ổn định bộ máy, sẵn sàng vận hành trong năm học 2026-2027. Dự kiến, TPHCM giảm khoảng 630 đầu mối trường công lập sau khi sắp xếp, có hơn 3.100 hiệu trưởng, hiệu phó và nhân viên thuộc diện sắp xếp lại.