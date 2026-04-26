Hàng ngàn học sinh trải nghiệm nghề sư phạm

Từ nay đến hết tháng 5, Trường Đại học Sư phạm TPHCM (HCMUE) triển khai chuỗi hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp dành cho học sinh TPHCM và các tỉnh phía Nam. Điểm nhấn là các chương trình mở cửa trường, đưa học sinh tiếp cận trực tiếp môi trường đào tạo thay vì chỉ nghe giới thiệu lý thuyết.

Sinh viên khoa Tiếng Nhật, Trường Đại học Sư phạm TPHCM chia sẻ đến phụ huynh, học sinh về ngành học (Ảnh: Hoài Nam).

Theo nhà trường, riêng ngày hội trải nghiệm, hướng nghiệp diễn ra ngày 25/4 vừa qua đã thu hút khoảng 2.000 học sinh đến từ TPHCM và nhiều tỉnh lân cận như Tây Ninh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp tham gia.

Tại đây, học sinh được tư vấn về các ngành nghề cụ thể, định hướng học tập cũng như cơ hội việc làm trong lĩnh vực sư phạm.

TS Huỳnh Trung Phong, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Phát triển khởi nghiệp, cho biết xuyên suốt tháng 4 và tháng 5, trường tổ chức chương trình “Một ngày làm sinh viên HCMUE” dành cho các đoàn học sinh đăng ký tham gia.

Thông qua chuỗi hoạt động này, học sinh được cập nhật thông tin tuyển sinh năm 2026, trực tiếp tham gia vào hệ sinh thái đào tạo của trường với 22 khoa và 47 ngành đào tạo.

Theo TS Phong, các khối ngành từ đào tạo giáo viên; khoa học tự nhiên, máy tính và công nghệ thông tin; khoa học xã hội và hành vi đến ngoại ngữ; du lịch, dịch vụ xã hội… được cụ thể hóa thông qua các lớp học mô phỏng, workshop, thí nghiệm, trò chơi học thuật hoặc hoạt động thực hành.

Qua đó, học sinh có thể hiểu rõ hơn về nội dung học tập cũng như phương pháp đào tạo của từng ngành để cân nhắc sự phù hợp.

Theo GS.TS Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TPHCM, dù thế giới thay đổi thế nào, nghề giáo vẫn là nghề của con người, vì con người và cho con người.

Tuy nhiên, vai trò của người thầy hiện nay không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức mà còn là người định hướng, gợi mở, khơi dậy năng lực tự học, nhân cách, bản lĩnh, sự tự chủ và tinh thần trách nhiệm của học trò.

Trong thời đại công nghệ, ông nhấn mạnh giáo viên cần ưu tiên phát triển một số nhóm năng lực quan trọng như năng lực công nghệ và chuyển đổi số, năng lực cảm xúc và ứng xử nhân văn, năng lực sáng tạo và tư duy phản biện, năng lực hội nhập và năng lực học tập suốt đời.

Bên cạnh đó, cốt lõi nhất với mỗi người thầy là tình yêu nghề và niềm tin vào giá trị của giáo dục.

Khoảng 2.000 học sinh ở TPHCM và tỉnh lân cận tham gia trải nghiệm nghề sư phạm tại Trường Đại học Sư phạm TPHCM (Ảnh: Xuân Huy).

Mùa tuyển sinh năm 2025, nhóm ngành Sư phạm được ghi nhận là lĩnh vực có điểm chuẩn cao nhất. Trong 6 ngành học trên cả nước lấy mức điểm chuẩn tuyệt đối 30/30, có tới 4 ngành Sư phạm.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT được công bố vào ngày 20/4 vừa qua, nhóm ngành khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên nằm trong 12 nhóm ngành có số lượng thí sinh theo học lớn nhất năm 2025, với gần 40.000 thí sinh, tương đương khối ngành kỹ thuật.