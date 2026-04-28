Hàng chục học sinh nghi ngộ độc, trường thay đổi hình thức học tập

Trao đổi với phóng viên Dân trí tối 28/4, đại diện Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm cho biết trường đang phối hợp làm việc với cơ quan công an liên quan đến vụ việc hàng chục học sinh của trường nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Sau khi sự việc xảy ra, trường đã thông báo đến phụ huynh về việc điều chỉnh kế hoạch dạy học để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Học sinh Trường Tiểu học Đặng Thuỳ Trâm, phường Tân Thuận, TPHCM (Ảnh: Nhà trường).

Cụ thể, học sinh vẫn học trực tiếp theo thời khóa biểu vào buổi sáng, còn buổi chiều giáo viên sẽ ôn luyện bằng hình thức trực tuyến. Nhà trường tạm dừng tổ chức ăn bán trú và phụ huynh đón con từ 11h10.

Theo thông tin từ Sở Y tế TPHCM, đơn vị này đã ghi nhận nhiều trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm.

Từ ngày 25/4 đến ngày 27/4, 4 bệnh viện trên địa bàn đã báo cáo tiếp nhận tổng cộng 25 trường hợp có các triệu chứng rối loạn tiêu hóa điển hình như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, một số ca kèm sốt.

Trong đó, Bệnh viện Nguyễn Thị Thập tiếp nhận 13 học sinh, Bệnh viện Nhi đồng 2 cấp cứu 9 bệnh nhi, Bệnh viện Khánh Hội ghi nhận 1 học sinh và Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận 2 người lớn là bảo mẫu của trường.

Trong số các ca nhập viện, có trường hợp khi vào Bệnh viện Nhi đồng 2 đã rơi vào tình trạng sốt cao, mất nước nặng, sốc, gồng mình, co giật và nhiễm toan nặng.

Sau khi được điều trị tích cực bằng thuốc chống sốc, vận mạch liều cao và thở máy, bệnh nhi đã tỉnh táo, giảm sốt, giảm tiêu lỏng, ngưng vận mạch và cai thở máy.

Hiện tại, các trường hợp trên đều có tình trạng lâm sàng ổn định, trong đó phần lớn vẫn tiếp tục được điều trị nội trú với 23/25 ca.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Y tế TPHCM đã chỉ đạo tất cả các cơ sở y tế rà soát công tác tiếp nhận, điều trị người bệnh có liên quan đến yếu tố dịch tễ của vụ việc, đồng thời bảo đảm thu dung, phân loại và xử trí đúng theo phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm đã được ban hành.