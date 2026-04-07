UBND TP Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2026-2030.

Theo kế hoạch, thành phố đào tạo nâng chuẩn theo Luật Giáo dục. Giáo viên mầm non được đào tạo từ trung cấp lên cao đẳng; giáo viên tiểu học và THCS được đào tạo từ cao đẳng lên đại học.

Hải Phòng dự chi gần 43 tỷ đồng bồi dưỡng giáo viên năm 2026 (Ảnh: Hoàng Thương).

Thành phố đồng thời đào tạo bổ sung giáo viên còn thiếu, nhất là ở cấp mầm non và các môn học mới. Giáo viên các cấp được đào tạo đạt trình độ cao đẳng hoặc đại học theo quy định.

Nội dung bồi dưỡng tập trung vào chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong dạy học. Đội ngũ quản lý được nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị và tổ chức hoạt động giáo dục.

Giai đoạn 2026-2028, thành phố đào tạo nâng chuẩn cho 100% cán bộ quản lý, giáo viên trong độ tuổi. Dự kiến có 544 giáo viên mầm non và 471 giáo viên tiểu học, THCS được đào tạo, với tổng kinh phí hơn 30,9 tỷ đồng.

Từ năm 2027 đến 2030, Hải Phòng tiếp tục đào tạo 1.166 giáo viên còn thiếu ở các cấp học. Kinh phí dự kiến cho nội dung này hơn 285,4 tỷ đồng.

Riêng năm 2026, thành phố tổ chức 10 chuyên đề bồi dưỡng với kinh phí khoảng 42,8 tỷ đồng. Tổng kinh phí bồi dưỡng giai đoạn 2026-2030 dự kiến hơn 143,2 tỷ đồng.

Tổng kinh phí triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2026-2030 dự kiến hơn 459,6 tỷ đồng, từ ngân sách thành phố và các nguồn hợp pháp khác.