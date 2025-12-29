Hải Phòng biểu dương 266 học sinh, sinh viên, VĐV tiêu biểu năm 2025

Tối 28/12, tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu năm 2025 và vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích cao tại SEA Games 33.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Đàm Thanh).

Dự lễ có ông Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Lãnh đạo thành phố Hải Phòng tham dự có ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy; ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND thành phố, cùng lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Năm học 2024-2025, giáo dục Hải Phòng tiếp tục giữ vững vị trí top đầu cả nước về giáo dục mũi nhọn. Toàn thành phố có 199 học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, xếp thứ 3 toàn quốc; 4 dự án khoa học kỹ thuật đạt giải quốc gia, trong đó có 1 dự án dự thi quốc tế. Đặc biệt, một học sinh đoạt Huy chương Bạc Olympic Sinh học quốc tế.

Chất lượng giáo dục đại trà được nâng cao. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Hải Phòng xếp thứ 6 cả nước về điểm trung bình, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 99,6%.

Lĩnh vực thể thao thành tích cao ghi nhận nhiều dấu ấn. Vận động viên Hải Phòng tham gia 214 giải trong nước và quốc tế, giành 1.492 huy chương các loại, phá 5 kỷ lục quốc gia. Thành phố tổ chức và đăng cai 11 giải quốc gia, 1 giải quốc tế.

Tại SEA Games 33, Đoàn Thể thao Hải Phòng giành 24 huy chương, gồm 9 Huy chương Vàng, 10 Huy chương Bạc và 5 Huy chương Đồng, vượt chỉ tiêu đề ra, đồng thời phá 2 kỷ lục đại hội.

Tiêu biểu là vận động viên Nguyễn Thị Hương, môn đua thuyền Canoeing, giành 4 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Đồng; vận động viên Nguyễn Thị Lời, môn đua thuyền truyền thống, giành 2 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Đồng. Vận động viên Trần Đình Thắng giành Huy chương Vàng cử tạ hạng 94kg, là tấm huy chương duy nhất của cử tạ Việt Nam tại kỳ SEA Games này.

Năm nay là lần thứ 21 Hải Phòng tổ chức Lễ biểu dương học sinh, sinh viên tiêu biểu. Thành phố vinh danh 225 học sinh, sinh viên xuất sắc và 25 vận động viên, 16 huấn luyện viên đạt thành tích cao tại SEA Games 33.

Các cá nhân được biểu dương (Ảnh: Đàm Thanh).

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu ghi nhận và biểu dương nỗ lực của các học sinh, sinh viên, vận động viên. Đồng chí khẳng định giáo dục và thể thao là nền tảng quan trọng tạo nguồn lực con người cho sự phát triển bền vững của thành phố.