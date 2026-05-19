Hai học sinh nhặt được 20 triệu đồng, tìm trả lại người đánh rơi

Ngày 19/5, thông tin từ phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau, cho biết công an địa phương vừa phối hợp hỗ trợ người dân nhận lại tài sản đánh rơi 2 ngày trước.

Cán bộ công an phường nhận bàn giao số tiền 2 học sinh nhặt được để tìm trả lại người đánh rơi (Ảnh: Công an Cà Mau).

Trước đó, ngày 17/5, em H.T.T. và em L.T.T.N. (cùng học lớp 4, trú tại phường An Xuyên) khi đi trên một tuyến đường ở địa phương đã nhặt được số tiền 20 triệu đồng của người khác đánh rơi.

Ngay sau đó, 2 em chủ động đến Công an phường An Xuyên trình báo và giao nộp số tiền để nhờ tìm chủ nhân.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường An Xuyên đã nhanh chóng xác minh, xác định người đánh rơi là ông T.Đ.V. (43 tuổi, trú tại phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau).

Sau khi thực hiện đầy đủ các thủ tục, công an phường đã trao trả số tiền trên cho ông V.; đồng thời biểu dương hành động, tinh thần trung thực của 2 em học sinh.