Hai học sinh nhặt được 20 triệu đồng, tìm trả lại người đánh rơi
(Dân trí) - Công an phường ở Cà Mau vừa hỗ trợ người dân nhận lại 20 triệu đồng do hai học sinh lớp 4 nhặt được và chủ động mang đến trình báo để tìm người đánh rơi.
Ngày 19/5, thông tin từ phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau, cho biết công an địa phương vừa phối hợp hỗ trợ người dân nhận lại tài sản đánh rơi 2 ngày trước.
Trước đó, ngày 17/5, em H.T.T. và em L.T.T.N. (cùng học lớp 4, trú tại phường An Xuyên) khi đi trên một tuyến đường ở địa phương đã nhặt được số tiền 20 triệu đồng của người khác đánh rơi.
Ngay sau đó, 2 em chủ động đến Công an phường An Xuyên trình báo và giao nộp số tiền để nhờ tìm chủ nhân.
Tiếp nhận thông tin, Công an phường An Xuyên đã nhanh chóng xác minh, xác định người đánh rơi là ông T.Đ.V. (43 tuổi, trú tại phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau).
Sau khi thực hiện đầy đủ các thủ tục, công an phường đã trao trả số tiền trên cho ông V.; đồng thời biểu dương hành động, tinh thần trung thực của 2 em học sinh.