Hai học sinh BIS Hà Nội đạt thành tích top thế giới trong kỳ thi Cambridge IGCSE Toán học

Thành tích này đưa các em vào nhóm học sinh có kết quả thi môn Toán học cao nhất toàn cầu trong kỳ thi IGCSE, khẳng định sự nỗ lực bền bỉ của học sinh cũng như chất lượng giảng dạy và môi trường học thuật tại BIS Hà Nội.

Dakyung và Ayoung, học sinh khối 11 tại BIS Hà Nội, nhận bằng chứng nhận cho thành tích Top in the World trong kỳ thi Cambridge IGCSE (Ảnh: BIS Hà Nội).

Cambridge Learner Awards vinh danh những thành tích xuất sắc toàn cầu

Cambridge Learner Awards là hệ thống giải thưởng nhằm tôn vinh những học sinh đạt điểm số cao nhất trên toàn thế giới trong các kỳ thi Cambridge IGCSE. Danh hiệu Top in the World phản ánh năng lực tư duy, tính kỷ luật cũng như khả năng vận dụng kiến thức học thuật của học sinh ở mức độ cao nhất.

Ayoung chia sẻ: “Em rất bất ngờ và vinh dự khi nhận được danh hiệu Top in the World môn Toán IGCSE. Thành tích này khiến mọi nỗ lực của em trở nên ý nghĩa và tiếp thêm động lực để em tiếp tục thử thách bản thân trong tương lai”.

Trong khi đó, Dakyung nhớ lại quá trình chuẩn bị cho kỳ thi: “Ngay trước ngày thi, em làm một đề thi các năm trước và lần đầu tiên đạt điểm tuyệt đối. Điều đó khiến em tin rằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng và kiên trì sẽ mang lại kết quả xứng đáng”.

Dakyung chia sẻ thêm, khi nhận được điểm số, em nhớ lại chồng đề thi mình đã luyện và bản thân nhận thấy tầm quan trọng của việc luyện tập và kiên trì.

Môi trường học tập nuôi dưỡng sự tự tin và tư duy độc lập

Đội ngũ giáo viên tại BIS Hà Nội đồng hành sát sao cùng học sinh, kết hợp phương pháp giảng dạy cá nhân hóa và định hướng phát triển toàn diện (Ảnh: BIS Hà Nội).

Tại BIS Hà Nội, giáo viên đồng hành sát sao cùng học sinh, kết hợp phương pháp giảng dạy cá nhân hóa và định hướng phát triển toàn diện. Điều này giúp học sinh xây dựng nền tảng học thuật vững chắc, tự tin chinh phục kỳ thi Trung học Quốc tế IGCSE và sẵn sàng bước vào Chương trình Tú tài Quốc tế IB.

Ayoung chia sẻ: "Em biết ơn các thầy cô và nhà trường vì sự hướng dẫn và hỗ trợ mà em nhận được trong quá trình học tập của em".

Chương trình Trung học Quốc tế IGCSE tại BIS Hà Nội - Nền tảng vững chắc cho tương lai

IGCSE mang đến nền tảng học thuật vững chắc đồng thời nuôi dưỡng các kỹ năng quan trọng giúp học sinh thành công (Ảnh: BIS Hà Nội).

Chứng chỉ Trung học Quốc tế Cambridge IGCSE được công nhận rộng rãi trên toàn cầu, dành cho học sinh từ 14 đến 16 tuổi. Tại BIS Hà Nội, chương trình IGCSE được triển khai theo phương pháp học tập dựa trên tìm tòi và khám phá, kết hợp yêu cầu học thuật nghiêm ngặt, nhằm phát triển tư duy độc lập, khả năng phục hồi và tư duy khái niệm cho học sinh.

Trong kỳ thi IGCSE năm 2025, học sinh BIS Hà Nội tiếp tục duy trì kết quả nổi bật khi 46% học sinh đạt điểm A-A*, cao hơn đáng kể so với mức trung bình 23% của học sinh tại Vương quốc Anh. Đặc biệt, có 6 học sinh đạt toàn bộ điểm A và A* ở tất cả các môn thi.

IGCSE mang đến nền tảng học thuật vững chắc đồng thời nuôi dưỡng các kỹ năng quan trọng như tính độc lập, tư duy phản biện và khả năng kiên trì, những yếu tố sẽ giúp học sinh thành công trong IBDP và bậc đại học.

Chia sẻ về giá trị của chương trình IGCSE, Tường Anh, học sinh khối 12, một trong những học sinh đạt toàn bộ điểm A tại kỳ thi năm 2025 cho biết: “IGCSE giúp em phát triển khả năng tư duy phản biện, phân tích thông tin và quản lý thời gian hiệu quả. Những kỹ năng đó sẽ tiếp tục giúp em trong chương trình IB và định hướng học tập sau này”.

Phụ huynh và học sinh quan tâm đến chương trình Trung học và các lộ trình học tập tại Trường Quốc tế Anh Hà Nội có thể tìm hiểu thêm trên website của trường tại www.bishanoi.com hoặc liên hệ văn phòng tuyển sinh.

Địa chỉ: Hoa Lan Road, Vinhomes Riverside Long Biên

Hotline: 0243 946 0435 (ext 888) hoặc 0888 602 022 (WhatsApp/Zalo)

Email: bishanoi@bishanoi.com