Sáng 2/11, lãnh đạo Trường Mầm non Hậu Lộc, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã điều chuyển công tác đối với 2 giáo viên có hành vi tát học sinh tại phân hiệu Lộc Tân, xảy ra hôm 16/10.

Theo lãnh đạo nhà trường, sau thời gian bị tạm đình chỉ giảng dạy một tuần, Hội đồng kỷ luật nhà trường đã họp và quyết định điều chuyển cô N.T.B. đến phân hiệu Mầm non Thịnh Lộc, còn cô T.T.L. về phân hiệu Mầm non Hậu Lộc.

Trường Mầm non Hậu Lộc, phân hiệu Lộc Tân (Ảnh: Thanh Tùng).

Cả 2 giáo viên không được phân công đứng lớp, chuyển sang nhận nhiệm vụ hỗ trợ giáo dục.

Vị lãnh đạo cũng thông tin, Chi bộ nhà trường cũng đã quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 2 nữ giáo viên, thời gian kỷ luật là 12 tháng.

“Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Hậu Lộc đang hoàn tất hồ sơ để đưa ra quyết định cuối cùng”, vị lãnh đạo nói.

Đối với học sinh bị cô giáo tát, vị lãnh đạo cho biết sau khi xảy ra sự việc, sức khỏe cháu bé đã ổn định nhưng gia đình tạm thời xin cho cháu nghỉ học.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, hơn 9h ngày 16/10, tại lớp 3-4 tuổi C5, phân hiệu Mầm non Lộc Tân, các giáo viên tổ chức hoạt động trải nghiệm làm thiệp chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Do cháu T.T.L. chưa tập trung vào bài học, cô N.T.B. (giáo viên phụ trách lớp) đã thiếu kiềm chế, dùng tay tác động 2 lần vào người cháu và có lời nói thiếu chuẩn mực “cút đi”.

Thời điểm này, cô N.T.T.L. (giáo viên cùng phụ trách lớp) cũng thiếu kiềm chế, dùng tay tác động 2 lần vào cháu bé.

Nữ giáo viên có hành động tát vào má cháu bé ngay tại lớp học (Ảnh: Cắt từ clip người dân cung cấp).

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định cô L. là người trực tiếp quay lại giờ học để làm tư liệu, sau đó gửi video vào nhóm Zalo của lớp.

Sáng 21/10, người thân của học sinh đăng tải video lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo nhà trường đã ban hành quyết định tạm đình chỉ giảng dạy một tuần đối với 2 giáo viên.