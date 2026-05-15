Hà Nội tổ chức chấm thi tốt nghiệp THPT 2026 tại đâu?

Theo thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, địa điểm chấm bài thi trắc nghiệm và làm phách bài thi tự luận được đặt tại Trường Bồi dưỡng Cán bộ quản lý giáo dục Hà Nội, số 36 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa.

Thời gian tổ chức làm phách bài thi tự luận từ ngày 12/6 đến hết ngày 28/6. Công tác chấm bài thi trắc nghiệm diễn ra từ ngày 13/6 đến hết ngày 28/6.

Trong khi đó, địa điểm chấm bài thi tự luận được bố trí tại Trường THCS Chu Văn An, số 17 Thụy Khuê, phường Tây Hồ. Thời gian chấm thi từ ngày 14/6 đến hết ngày 28/6.

Việc phúc khảo các bài thi cũng diễn ra tại địa điểm tương ứng, thời gian từ ngày 7/7 đến hết ngày 20/7.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, việc công khai các điểm thi, địa điểm làm phách, chấm thi và phúc khảo nhằm để các sở, ngành và UBND các phường, xã xây dựng phương án bảo đảm cơ sở vật chất, an ninh trật tự và an toàn cho kỳ thi trên địa bàn thành phố.

Năm nay, thành phố bố trí 222 điểm thi. Điểm thi có nhiều phòng thi nhất là THCS Chu Văn An - phường Yên Sở, với 42 phòng chính thức và 2 dự phòng. Trong khi đó điểm thi THCS Trưng Nhị (phường Hai Bà Trưng) và THCS Xuân Khanh (phường Tùng Thiện), chỉ có 15 phòng thi chính thức.

Theo số liệu công bố hồi đầu tháng 5, Hà Nội có gần 130.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Số thí sinh đăng ký xét công nhận tốt nghiệp vào khoảng 121.000, số thí sinh tự do là 8.000.

Đối với các môn thi tự chọn, ngoại ngữ dẫn đầu với 60.648 thí sinh, theo sau là lịch sử (58.976), địa lý (39.686) và vật lý (38.268). Môn Công nghệ công nghiệp có số lượng đăng ký thấp nhất là 120 thí sinh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra vào ngày 11-12/6. Cả nước có hơn 1,2 triệu thí sinh dự thi.