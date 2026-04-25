Hà Nội đề xuất tăng gấp rưỡi tiền công cho giám khảo chấm thi tốt nghiệp

Theo tờ trình của UBND thành phố Hà Nội, việc ban hành Nghị quyết nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý về tài chính, bảo đảm phù hợp với các quy định hiện hành, đồng thời đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức các kỳ thi ở bậc phổ thông.

Dự thảo cho thấy nhiều mức chi được điều chỉnh tăng đáng kể. Cụ thể, tiền công giám khảo chấm thi tốt nghiệp THPT được đề xuất tăng từ 504.000 đồng lên 770.000 đồng/ngày. Tiền công giám khảo chấm thi lớp 10 tăng từ 403.000 đồng lên 620.000 đồng/ngày.

Riêng với kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, giám khảo chấm thi tự luận được trả công cao hơn giám khảo chấm thi trắc nghiệm, mức đề xuất mới lần lượt là 1.230.000 đồng/ngày và 620.000 đồng/ngày.

Theo cơ quan soạn thảo, nếu tính theo công thức mới, một số nhóm vị trí có mức thù lao bằng 153,7% so với cách tính trước đây.

Các lực lượng phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT như công an, bảo vệ, y tế… cũng được đề xuất tăng mạnh, mức cao nhất là 380.000 đồng/ngày.

Hà Nội dự tính sẽ dành khoảng 230 tỷ đồng mỗi năm để tổ chức các kỳ thi, trong đó 114 tỷ đồng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, 104 tỷ đồng cho kỳ thi lớp 10 công lập, 10 tỷ đồng cho kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hoá cấp thành phố và 900 triệu đồng cho kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia.

Toàn bộ số tiền này lấy từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho thành phố, học sinh không phải đóng góp bất kỳ chi phí nào.

Theo báo cáo, quy mô các kỳ thi tại Hà Nội ngày càng lớn. Riêng kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Hà Nội dự kiến có hơn 127.000 thí sinh, khoảng 240 điểm thi và 16.500 cán bộ tham gia tổ chức.

Cơ quan soạn thảo cho biết áp lực công việc đối với đội ngũ coi thi, chấm thi ngày càng cao, đặc biệt trong bối cảnh yêu cầu siết chặt bảo mật, phòng chống gian lận công nghệ và tổ chức thi quy mô lớn.

Trong khi đó, các mức chi hiện hành đã được ban hành từ năm 2021-2022, chưa theo kịp biến động của lương cơ sở và chỉ số giá, dẫn đến việc một số khoản chi chưa tương xứng với tính chất công việc.

Dự kiến, Nghị quyết sẽ được trình Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, thông qua tại kỳ họp chuyên đề vào tháng 5/2026.