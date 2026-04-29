Hà Nội: 15 trường THPT có trên 5.000 thí sinh đăng ký vào lớp 10

Phân tích số liệu chính thức vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố, toàn thành phố có 15 trường THPT đạt trên 5.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10.

Trường có số thí sinh đăng ký đông nhất là Bắc Lương Sơn với 7.534 em. Tiếp đó là các trường Tự Lập, Thọ Xuân, Đại Mỗ, Minh Quang, Đại Cường, Lưu Hoàng, đều đạt mức trên 6.000 thí sinh đăng ký.

Trong 15 trường có 4 trường nằm trên địa bàn phường nội thành là Đại Mỗ, Đỗ Mười, Thạch Bàn, Phúc Lợi.

Đáng chú ý, 3 trường mới thành lập đều nằm trong danh sách này là Đỗ Mười, Phúc Thịnh và Việt Hùng.

Tuy nhiên, nếu chỉ tính riêng nguyện vọng 1, tỷ lệ chọi của nhiều trường trong nhóm này ở mức thấp. Điển hình là Bắc Lương Sơn chỉ có 585 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 trong tổng số 540 chỉ tiêu.

Các trường Lưu Hoàng, Đại Cường, Minh Quang đều có tỷ lệ chọi dưới 1, tức số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 ít hơn chỉ tiêu.

Năm 2025, trường có số thí sinh đăng ký đông nhất là THPT Tự Lập với 8.062 nguyện vọng. Song, tính riêng nguyện vọng 1, trường chỉ có 398 học sinh đăng ký trong tổng số 540 chỉ tiêu.

Tính từ mốc 5.000 lượt đăng ký trở lên, toàn thành phố chỉ có 8 trường.

Về bản chất, tỷ lệ chọi tính trên nguyện vọng 1 chỉ có giá trị tham khảo. Nguyên tắc tính điểm trúng tuyển là xét song song và bình đẳng cả ba nguyện vọng.

"Lấy ví dụ một trường có 350 chỉ tiêu, điểm chuẩn vào trường là 20, có 100 học sinh nguyện vọng 1 đạt 20 điểm, 100 học sinh nguyện vọng 2 đạt 21 điểm, 150 học sinh nguyện vọng 3 đạt 22 điểm.

Các học sinh sẽ được xét song song cho đến hết số học sinh đạt điều kiện theo điểm chuẩn, không phải xét ưu tiên nguyện vọng 1 rồi mới xét đến nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3", một lãnh đạo Sở lý giải về cách xét điểm trúng tuyển.