Giới trẻ TPHCM hóa trang ma quái, náo nhiệt các tuyến phố đêm Halloween

Ghi nhận tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TPHCM), từ đầu giờ tối đã có đông người dân đổ về vui chơi, hòa mình vào không khí lễ hội Halloween. Khung cảnh náo nhiệt ngày cuối tuần kéo dài cho tới giữa đêm.

Từng nhóm người trong trang phục hóa trang xuất hiện giữa tuyến phố đông đúc, có người đeo mặt nạ, người vẽ kín gương mặt, người đầu tư cả bộ trang phục cầu kỳ để ghi lại những bức ảnh trong đêm hội.

Những bộ trang phục ma quái xen giữa dòng người đi bộ tạo nên khung cảnh nhiều màu sắc giữa trung tâm TPHCM.

Phạm Trần Bảo Ngọc (21 tuổi) trong trang phục cosplay “cô dâu ma” thu hút nhiều người đến chụp ảnh.

“Đồ này em đặt trên mạng trước mấy ngày, hóa trang mất khoảng 2 tiếng nữa là có thể ra đây trình diễn với mọi người rồi. Năm ngoái em cũng có đi ngang thấy không khí náo nhiệt quá nên năm nay quyết tâm phải cosplay cái gì đó hoà vào dòng người trình diễn”, Ngọc chia sẻ.

Các em nhỏ cũng được phụ huynh hoá trang thành những nhân vật trong hoạt hình dễ thương. Anh Đinh Thế Tường (36 tuổi) cho biết đã chuẩn bị trang phục hóa trang để con có thêm trải nghiệm trong ngày hội. Theo anh, trẻ nhỏ rất hào hứng khi được mặc những bộ đồ khác lạ, gặp gỡ các nhân vật hóa trang và chụp ảnh cùng bạn bè.

Càng về khuya, dòng người đổ về Bùi Viện (phường Bến Thành) càng đông. Nhiều du khách nhận xét không khí náo nhiệt hơn năm ngoái vì dịp Halloween năm nay rơi vào thời điểm cuối tuần.

Các quán bar, nhà hàng và cửa hàng lưu niệm đã đồng loạt khoác lên mình không khí Halloween.

Khách nước ngoài cũng tham gia hoá trang thành những nhân vật phản diện trong nhiều bộ phim nổi tiếng.

Trong lúc di chuyển trên phố, những người hóa trang thường xuyên được du khách xin chụp ảnh.

Không chỉ người tham gia lễ hội, những người làm dịch vụ cũng tất bật trong đêm. Các quầy hóa trang, bán phụ kiện Halloween thu hút đông đảo người đến mua và sử dụng.