Giáo viên phạt học sinh đi muộn theo kiểu "độc", dân mạng cười nghiêng ngả

Sự việc xảy ra tại TP Đức Châu, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). Sau khi một nhóm nam sinh 15 tuổi đến lớp muộn, giáo viên chủ nhiệm là cô Phùng đã yêu cầu các em đứng trên bục giảng và nhảy theo ca khúc "Mistake" (phát hành năm 2009).

Các nam sinh tạo dáng hình trái tim trong lúc thực hiện "hình phạt" khiến cả lớp bật cười thích thú (Ảnh cắt từ clip: Xiaohongshu).

Đây được xem là một hình thức nhắc nhở nhẹ nhàng, mang tính hài hước, thay cho cách phê bình nghiêm khắc thường thấy trong trường học.

Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, nhóm học sinh lắc lư theo giai điệu, tạo dáng hình trái tim trong tiếng cổ vũ và những tràng cười thích thú của các bạn cùng lớp.

Màn “xử phạt” đặc biệt này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, đạt hơn một triệu lượt thích cùng hàng nghìn bình luận.

Chia sẻ về sự việc, cô Phùng cho biết đi học muộn chỉ là một lỗi nhỏ và không nên áp dụng những hình phạt nặng nề, bởi điều này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý học sinh.

Theo cô, âm nhạc và sự tương tác giúp các em bớt ngại ngùng, đồng thời tạo cảm giác thoải mái khi nhận ra lỗi sai.

“Một lời nhắc nhở nhẹ nhàng luôn ấm áp hơn sự chỉ trích”, cô nói.

Cô cũng cho biết các học sinh hợp tác tích cực và tỏ ra hào hứng khi tham gia, đúng với mục tiêu giúp các em nhận lỗi trong tâm thế dễ chịu.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ủng hộ đối với cách giáo dục mang tính nhân văn này. Một tài khoản bình luận rằng hình phạt như vậy còn hiệu quả hơn việc bắt học sinh đứng phạt trong thời gian dài, bởi học sinh cảm thấy được tôn trọng và gần gũi với giáo viên hơn.

Phụ huynh của một nam sinh trong video cũng chia sẻ sự thích thú, cho biết cả gia đình đều bật cười khi nghe con kể lại câu chuyện.

“Đây là một hình phạt rất dễ thương. Ngày mai tôi sẽ gọi cháu dậy sớm hơn để tránh đi học muộn”, người mẹ nói.

Cô Phùng tiếp tục đăng tải một video khác lên mạng xã hội, ghi lại khoảnh khắc nhóm học sinh quay lại biểu diễn với những động tác phức tạp hơn.

Cô hài hước viết: “Nhóm nhạc nam "phạm lỗi" chính thức ra mắt. Từ hình phạt, giờ đây điều này đã trở thành phần thưởng vui vẻ đối với các em”.

Trên trang cá nhân, cô Phùng cho biết mình có 6 năm kinh nghiệm giảng dạy và mong muốn trở thành một nhà giáo ấm áp, đa tài.

Một số người dùng mạng xã hội cũng chú ý đến những chi tiết nhỏ trong lớp học của cô, như việc bố trí giá treo áo khoác mùa đông cho học sinh, thể hiện sự quan tâm đến đời sống sinh hoạt của các em.

Nhiều giáo viên tại Trung Quốc bày tỏ đã học hỏi và áp dụng những cách xử lý tương tự cô Phùng nhằm nhắc nhở học sinh vi phạm nội quy theo hướng tích cực, qua đó giảm áp lực tâm lý.

Các phương pháp giáo dục sáng tạo, đề cao sự thấu hiểu và cảm xúc tích cực đang ngày càng nhận được sự quan tâm, trong bối cảnh xã hội chú trọng hơn đến sức khỏe tinh thần và môi trường học đường thân thiện cho học sinh.

Huyền Trang