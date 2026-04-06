Giáo viên nghỉ hè 8 tuần hưởng nguyên lương, có phải “đặc quyền"?

Mới đây, Nghị định 93/2026/NĐ-CP của Chính phủ đã cụ thể hóa thời gian nghỉ hè của nhà giáo với những quy định rất rõ ràng. Theo đó, thời gian nghỉ hè hàng năm của giáo viên mầm non, phổ thông, trường chuyên biệt và dự bị đại học là 8 tuần (bao gồm cả nghỉ phép năm).

Đối với khối giáo dục nghề nghiệp, thời gian nghỉ dao động từ 4 đến 6 tuần tùy trình độ đào tạo. Ở bậc đại học và các cơ sở bồi dưỡng, thời gian này được thực hiện theo quy chế tổ chức riêng của từng đơn vị.

Đáng chú ý, trong suốt kỳ nghỉ, nhà giáo vẫn được hưởng nguyên lương và các chế độ phụ cấp theo quy định.

Giáo viên tại TPHCM trong một tiết dạy (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Mỗi khi nhắc đến câu chuyện nghỉ hè của giáo viên, trên các diễn đàn mạng xã hội không khó để bắt gặp những bình luận như: “Giáo viên sướng thật, nghỉ tận 2 tháng mà lương vẫn chảy về tài khoản” hay “Trong khi nhiều ngành nghề khác vất vả dưới nắng hè, thầy cô lại được nghỉ dài ngày”.

Những ý kiến này vô tình tạo nên một áp lực vô hình, khiến nhiều nhà giáo cảm thấy chạnh lòng.

Cô giáo Hương Lan (Thái Nguyên) chia sẻ: "Nghe mọi người nói mình “sướng” mà thực sự trăn trở. Đúng là chúng tôi có kỳ nghỉ dài trên văn bản, nhưng thực tế cái “sướng” đó không trọn vẹn như nhiều người lầm tưởng".

Ngay khi tiếng trống bế giảng vừa dứt, guồng quay công việc mới lại bắt đầu. Nữ giáo viên liệt kê hàng loạt công việc: Hoàn thiện hồ sơ cuối năm, làm công tác tuyển sinh đầu cấp hay trực các kỳ thi lớp 10 và tốt nghiệp THPT là những nhiệm vụ chiếm phần lớn thời gian đầu hè…

Để chuẩn bị cho một lễ khai giảng chỉn chu vào tháng 9, nhiều thầy cô đã phải trở lại trường từ đầu tháng 8 để dọn dẹp, trang trí lớp học và tập huấn chương trình mới.

“Nếu trừ đi những ngày như vậy, số ngày nghỉ thực sự chẳng còn lại bao nhiêu”, cô Lan Hương chia sẻ.

Một góc khuất ít người thấy là áp lực đảm bảo tiến độ chương trình. Với đặc thù học theo số tuần, số tiết chặt chẽ, mỗi ngày nghỉ lễ theo quy định lại là một lần thầy cô lo lắng về việc dạy bù.

Thầy giáo Lê Bảo (Đồng Tháp), bộc bạch rằng bộc bạch: "Theo quy định, ngày nghỉ lễ chính thức người lao động sẽ không phải đi làm mà vẫn hưởng nguyên lương. Tuy nhiên, thực tế dạy học lại khác. Khi nghỉ một ngày học giữa tuần, nếu không tổ chức dạy bù, tiến độ chương trình chắc chắn sẽ bị trễ".

Thầy Bảo phân tích thêm, trên phương diện pháp lý, không có văn bản nào buộc giáo viên phải dạy bù cho ngày nghỉ này. Thế nhưng, thực tế, để đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm học, các thầy cô vẫn phải lên lớp.

"Một ngày nghỉ lễ chính thức có thể kéo theo chuỗi ngày dạy bù rải rác sau đó. Vì thế, đôi khi chúng tôi cảm giác như mình chưa thực sự được nghỉ ngơi, chỉ là chuyển từ trạng thái làm việc này sang trạng thái chuẩn bị cho công việc khác", nam giáo viên chia sẻ.

Không chỉ trong năm học, ngay cả những trường hợp cá nhân như việc gia đình, hiếu hỷ hay đột xuất, nếu trường không bố trí được người dạy thay, giáo viên sau khi nghỉ cũng phải sắp xếp dạy bù để đảm bảo tiến độ chương trình.

Chính vì vậy, khi nghe những ý kiến cho rằng giáo viên “nghỉ hè 2 tháng, hưởng nguyên lương là quá tốt”, nhiều thầy cô cho biết họ không phủ nhận đây là chính sách đãi ngộ rõ ràng, nhưng vẫn có những trăn trở riêng từ đặc thù nghề nghiệp.

* Tên các giáo viên đã được thay đổi