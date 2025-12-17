Giáo viên nào sẽ được đặc cách thăng tiến chức danh nghề nghiệp?

Giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Hiệp Tân, TPHCM (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Dự thảo Nghị định đề xuất quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà giáo do Bộ GD&ĐT công bố lấy ý kiến đến hết 19/12 có quy định thăng tiến nghề nghiệp nhà giáo là việc nhà giáo được bổ nhiệm vào vị trí việc làm gắn với chức danh cao hơn trong cùng một cấp học hoặc trình độ đào tạo, thể hiện sự phát triển nghề nghiệp của nhà giáo.

Trong đó, thăng tiến tuần tự là nhà giáo đạt chuẩn nghề nghiệp của chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề trong cùng cấp học, trình độ đào tạo được xét thăng tiến nghề nghiệp theo quy định.

Thăng tiến đặc cách là trường hợp nhà giáo được xét đặc cách bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề hoặc cao nhất trong cùng cấp học, trình độ đào tạo.

Thăng tiến đặc cách áp dụng đối với nhà giáo có thành tích đặc biệt xuất sắc trong hoạt động nghề nghiệp hoặc được công nhận, bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Đối với nhà giáo được xét đặc cách thăng tiến nghề nghiệp nhà giáo, việc này sẽ không bị giới hạn chỉ tiêu về số lượng nhà giáo theo cơ cấu chức danh nhà giáo của cơ sở giáo dục.

Đồng thời, dự thảo cũng đề xuất không yêu cầu nhà giáo đáp ứng đủ tất cả các tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ của chuẩn nghề nghiệp chức danh nhà giáo dự kiến xét đặc cách.

Các trường hợp được xét đặc cách thăng tiến nghề nghiệp gồm: Nhà giáo có phẩm chất, năng lực nổi trội, có thành tích đặc biệt xuất sắc trong hoạt động nghề nghiệp được tập thể cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động trong cơ sở giáo dục thống nhất đề nghị người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xét thăng tiến nghề nghiệp theo quy định; Nhà giáo được công nhận, bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư theo quy định của pháp luật.

Việc xét đặc cách thăng tiến nghề nghiệp được thực hiện theo hình thức xét hồ sơ.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định chi tiết về nhà giáo có phẩm chất, năng lực nổi trội, có thành tích đặc biệt xuất sắc trong hoạt động nghề nghiệp từng cấp học, trình độ đào tạo làm căn cứ xét đặc cách thăng tiến nghề nghiệp nhà giáo.

Về thăng tiến nghề nghiệp của giáo viên, thay vì chia 3 hạng chức danh nghề nghiệp I, II, III như hiện nay, chức danh nhà giáo được đề xuất theo phân loại thành 3-4 chức danh mới.

Sự thay đổi 3 chức danh áp dụng cho toàn bộ các bậc học, từ mầm non đến đại học và các cơ sở giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp. Riêng bậc trung cấp và cao đẳng có 4 chức danh.

Ví dụ, đối với khối phổ thông, chức danh nhà giáo mới bao gồm: Giáo viên mầm non/tiểu học/THCS/THPT, giáo viên mầm non/tiểu học/THCS/THPT chính, giáo viên mầm non/tiểu học/THCS/THPT cao cấp.

Riêng bậc trung cấp có giáo viên trung cấp thực hành, giáo viên trung cấp, giáo viên trung cấp chính, giáo viên trung cấp cao cấp; bậc cao đẳng có giảng viên cao đẳng thực hành, giảng viên cao đẳng, giảng viên cao đẳng chính, giảng viên cao đẳng cao cấp.

Việc bổ nhiệm chức danh nhà giáo được thực hiện khi tuyển dụng, tiếp nhận và thay đổi vị trí việc làm.