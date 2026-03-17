Giáo dục Hong Kong tăng sức hút với cộng đồng quốc tế qua APAIE 2026

Hội nghị và Triển lãm APAIE 2026 khai mạc tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hong Kong (Trung Quốc) (Ảnh: CUHK).

Sự kiện nhận được sự hỗ trợ của Chính quyền Đặc khu Hành chính Hong Kong - Trung Quốc (HKSAR), UGC và Cục Du lịch Hong Kong. Với chủ đề “Quan hệ đối tác châu Á - Thái Bình Dương vì lợi ích chung toàn cầu”, hội nghị thu hút hơn 3.500 lãnh đạo, học giả và chuyên gia giáo dục đến từ 72 quốc gia và vùng lãnh thổ, con số cao kỷ lục của APAIE.

Gian trưng bày của “Study in Hong Kong” (Ảnh: CUHK).

Trước đó, CUHK từng đăng cai APAIE vào năm 2013. Được đánh giá là một trong ba hội nghị lớn nhất thế giới về giáo dục quốc tế, APAIE 2026 góp phần khẳng định vai trò của Hong Kong là một trung tâm giáo dục quốc tế năng động, định hình một lộ trình hợp tác mang tính định hướng tương lai cho giáo dục đại học khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Giáo sư Lư Dục Minh (Dennis), Hiệu trưởng kiêm Chủ tịch CUHK, cho biết Hong Kong (Trung Quốc) đã trở thành một trung tâm giáo dục quốc tế quan trọng, có khả năng thể hiện toàn diện thế mạnh giáo dục đại học ra thế giới như cơ sở vật chất, năng lực nghiên cứu, đào tạo nhân lực, và những thành tựu đổi mới khoa học - công nghệ.

Giáo sư Lư Dục Minh, Hiệu trưởng, Chủ tịch Đại học Trung văn Hong Kong phát biểu tại sự kiện (Ảnh: CUHK).

Mở đầu hội nghị, Cục Giáo dục Hong Kong (HKSAR) chính thức phát động “Tuần lễ Du học tại Hong Kong” nhằm quảng bá hình ảnh Hong Kong như một điểm đến du học chất lượng cao tới sinh viên toàn cầu.

Hong Kong (Trung Quốc) là đô thị quốc tế với khoảng 7,7 triệu dân, hiện có 5 trường đại học nằm trong nhóm 100 trường hàng đầu thế giới.

APAIE 2026 kết nối hơn 3.500 lãnh đạo giáo dục từ 72 quốc gia (Ảnh: CUHK).

Tiến sĩ Thái Nhược Liên, Cục trưởng Cục Giáo dục Hong Kong HKSAR, nhận định Hong Kong đóng vai trò đa kết nối trong mạng lưới giáo dục toàn cầu và đang hướng tới xây dựng một hệ sinh thái học thuật quốc tế hóa và đa dạng.

Theo bà, với sinh viên quốc tế, học tập tại Hong Kong không chỉ là để theo đuổi tấm bằng từ một trường danh tiếng mà còn là cơ hội để rèn luyện tâm thế chủ động quyết định tương lai và tích lũy những kỹ năng quan trọng của thời đại mới.

Theo giáo sư Lư Dục Minh, Hong Kong sở hữu lợi thế đặc thù trong cả giáo dục phổ thông lẫn đại học nhờ vừa gắn kết với thị trường rộng lớn của Trung Quốc đại lục, vừa có mức độ kết nối quốc tế cao. Cùng với chính sách thu hút nhân tài, các cơ chế hỗ trợ học tập - việc làm và môi trường sống ổn định, an toàn, Hong Kong đang nổi lên như một điểm đến du học hấp dẫn trên thế giới.

Từ góc nhìn của APAIE, Giáo sư Venky Shankararaman, Chủ tịch APAIE, đánh giá Hong Kong với vị thế “Thành phố thế giới của châu Á” sở hữu lợi thế kết nối quốc tế, hạ tầng đẳng cấp cùng trải nghiệm văn hóa đa dạng, đồng thời là nơi giao thoa văn hóa giữa Đông và Tây.

“Môi trường cởi mở, quốc tế hóa giúp Hong Kong trở thành cửa ngõ kết nối Trung Quốc với thế giới, tạo điều kiện thuận lợi để đào tạo nhân lực quốc tế và thúc đẩy đổi mới sáng tạo theo hướng đa dạng”, Giáo sư Shankararaman cho biết thêm.

Giáo sư Venky Shankararaman, Chủ tịch APAIE, phát biểu chào mừng (Ảnh: CUHK).

Các chuyên gia cũng nhận định, cơ hội giáo dục không tách rời bối cảnh vĩ mô mà chịu tác động mạnh từ những xu hướng lớn như hội nhập kinh tế khu vực, các cuộc cách mạng công nghệ, biến động nhân khẩu học và sự dịch chuyển trong quản trị toàn cầu.

Theo Giáo sư Lư Dục Minh, động lực tăng trưởng của châu Á đang dần thay đổi, thay vì phụ thuộc chủ yếu vào xuất khẩu sang các thị trường phương Tây, thương mại nội vùng và dòng vốn đầu tư đang ngày càng trở thành động cơ tăng trưởng quan trọng, thúc đẩy mức độ liên kết và cộng hưởng trong khu vực.

Ông cũng nhấn mạnh làn sóng cách mạng công nghệ mới với trí tuệ nhân tạo (AI) là trọng tâm, cùng quá trình chuyển dịch sang năng lượng xanh - thể hiện qua các ngành như quang điện và xe điện - đang trở thành yếu tố then chốt định hình sức chống chịu của kinh tế châu Á và năng lực cạnh tranh trong tương lai.

Các thị trường mới nổi như Indonesia, Malaysia, Singapore và Việt Nam được đánh giá đang ghi nhận những phản hồi tích cực, nhu cầu đối với giáo dục đại học và xu hướng “đầu tư để tiếp tục phát triển” tại các quốc gia này được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng.

Từ trái sang: ông Tim Lui, tiến sĩ Thái Nhược Liên và Giáo sư Lư Dục Minh tại sự kiện (Ảnh: CUHK).

Trong một cuộc phỏng vấn, Giáo sư Venky Shankararaman nhấn mạnh: “Việc tập trung hợp tác giáo dục trong khu vực, mở rộng mạng lưới trao đổi giảng viên - sinh viên và cùng xây dựng các nền tảng hợp tác nghiên cứu sẽ giúp thúc đẩy dòng chảy nguồn lực giáo dục xuyên biên giới, hướng tới phân bổ hiệu quả hơn và phát triển theo hướng bổ trợ lẫn nhau”.

Ông cũng lưu ý rằng, tuy nguồn lực giáo dục trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương còn phân bố chưa đồng đều nhưng lại có nhiều lợi thế bổ trợ giữa các nền giáo dục.

