Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội: Giáo dục thường xuyên có vị trí quan trọng

Ngày 20/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức lễ tổng kết Kỳ thi chọn học viên giỏi các môn văn hóa lớp 12 chương trình giáo dục thường xuyên (GDTX) cấp THPT năm học 2025-2026 và Hội thi giáo viên dạy giỏi môn vật lí, sinh học chương trình GDTX cấp THPT.

Kỳ thi năm nay có 1.218 học viên tham gia. Kết quả, thành phố công nhận 608 học sinh đạt giải, gồm 6 giải nhất, 107 giải nhì, 234 giải ba và 261 giải khuyến khích. Hai môn chưa có học sinh đạt giải nhất là ngữ văn và địa lý.

Theo đánh giá của ban tổ chức, phổ điểm đạt giải ở các bộ môn năm nay có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong đó, học viên Nguyễn Khắc Nam (Trung tâm GDNN-GDTX Quốc Oai) đạt giải nhất môn toán với 18 điểm. Giải nhất môn vật lí thuộc về học viên Vũ Đức Tuệ (Trung tâm GDNN-GDTX Sơn Tây) với 19 điểm.

Học viên Nguyễn Thùy Giang (Trung tâm GDNN-GDTX Đông Anh) đạt giải nhất môn hóa học với 19,5 điểm. Học viên Hoàng Tùng Dương (Trung tâm GDNN-GDTX Sơn Tây) đạt giải nhất môn sinh học với 18,5 điểm.

Ở môn lịch sử, học viên Nguyễn Thanh Tùng (Trung tâm GDNN-GDTX Hoàng Mai) giành giải nhất với 18 điểm. Học viên Cấn Việt Cường (Trung tâm GDNN-GDTX Thạch Thất) đạt giải nhất môn giáo dục kinh tế và pháp luật với 18,25 điểm.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền khẳng định: "GDTX không phải phân khúc thấp trong giáo dục mà là một thành phần quan trọng trong hệ sinh thái giáo dục".

Theo ông Hiền, mỗi loại hình giáo dục đáp ứng những nhu cầu học tập khác nhau, phù hợp với điều kiện và mục tiêu riêng của từng gia đình. Bố mẹ nào cũng luôn mong muốn dành điều tốt đẹp cho con cái, nhưng điều tốt đẹp không phải là trường chuyên lớp chọn mà là ngôi trường phù hợp với năng lực, điều kiện của con.

“Đó mới là điều tốt đẹp nhất”, ông Nguyễn Văn Hiền nhấn mạnh, đồng thời cho rằng học sinh chỉ tự tin trong môi trường phù hợp với bản thân. Khi các em tự tin, các em sẽ đạt được kết quả học tập tốt nhất. Ngược lại, trong môi trường học không phù hợp, các em sẽ tự co mình lại, không phát triển được.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cũng khẳng định thêm không có nghề nào cao quý hay sang trọng hơn nghề nào, mà chỉ có những con người thực hành nghề nghiệp tốt mới nhận được sự kính trọng và ghi nhận của xã hội.

Tương tự như vậy, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, môi trường học tập nào, những nỗ lực học tập và rèn luyện đều xứng đáng được ghi nhận.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cũng chia sẻ, học viên trong hệ GDTX có hoàn cảnh rất đa dạng. Có em vừa học văn hóa vừa học nghề, có em vừa phụ giúp gia đình vừa đi học, có em từng học gián đoạn rồi quay trở lại trường lớp. “Mỗi em là một câu chuyện đẹp về nghị lực học tập vươn lên, hoàn toàn có vị trí trong tương lai”, ông Hiền nói.

Theo ông, chương trình GDTX không phải là lựa chọn thay thế, mà là hướng đi phù hợp, nhân văn, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng xã hội học tập.

“Chúng tôi mong muốn các em duy trì tinh thần này, tự tin vào bản thân, phấn đấu hàng ngày không ngừng. Xã hội vận động rất nhanh, nếu không cố gắng sẽ bị tụt hậu. Năng lực thích ứng, năng lực tự học quyết định việc chúng ta làm chủ tương lai”, ông Hiền nhắn nhủ học viên.

Đối với đội ngũ giáo viên và các trung tâm GDTX, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị tiếp tục đầu tư mạnh mẽ hơn nữa cho công tác xây dựng đội ngũ, bởi chất lượng giáo viên là yếu tố quyết định chất lượng giáo dục.

Ông cũng lưu ý các cụm GDTX cần tăng cường trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm giữa giáo viên để đồng nghiệp học hỏi lẫn nhau.

Bên cạnh đó, ông đề nghị các cơ sở tiếp tục thực hiện quan điểm giáo dục toàn diện đức - trí - thể - mỹ cho người học GDTX, phù hợp với nhu cầu đa dạng của người học trong bối cảnh hiện nay.