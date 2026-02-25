Giảm định mức tiết dạy cho giáo viên tập sự ở cơ sở giáo dục thường xuyên

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 04 quy định chế độ làm việc đối với giáo viên cơ sở giáo dục thường xuyên.

Trong đó, Thông tư số 04 có đề cập đến chế độ giảm định mức tiết dạy. Cụ thể, giáo viên trong thời gian tập sự (nếu có) được giảm 2 tiết/tuần.

Giáo viên nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi được giảm 3 tiết/tuần. Đối với giám đốc và phó giám đốc cơ sở giáo dục thường xuyên, thời gian làm việc thực hiện theo quy định chung của Bộ luật Lao động.

Trường hợp giáo viên phải nghỉ khám hoặc điều trị bệnh, nếu có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền và thời gian nghỉ không vượt quá mức hưởng chế độ ốm đau theo quy định, giáo viên không phải dạy bù. Các tiết dạy này vẫn được tính vào định mức tiết dạy theo kế hoạch đã phân công.

Thông tư cũng quy định rõ chế độ giảm tiết đối với giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm lớp thuộc chương trình giáo dục thường xuyên được giảm 4 tiết/tuần.

Với các lớp khác, mức giảm từ 1 đến 4 tiết/tuần, tùy quyết định của giám đốc. Nếu giáo viên chủ nhiệm nhiều lớp, tổng số tiết được giảm sẽ cộng dồn theo số lớp đảm nhiệm, nhưng vẫn phải bảo đảm đúng quy định.

Ngoài ra, giáo viên giữ các chức vụ kiêm nhiệm cũng được giảm định mức tiết dạy. Cụ thể, giáo viên được giao nhiệm vụ trưởng phòng hoặc tổ trưởng được giảm tối đa 6 tiết/tuần. Người giữ vị trí phó trưởng phòng hoặc tổ phó được giảm tối đa 4 tiết/tuần.

Giáo viên kiêm nhiệm các vị trí việc làm khác (không phải vị trí giảng dạy) được giảm từ 2 đến 4 tiết/tuần. Nếu kiêm nhiệm nhiều vị trí, tổng số tiết giảm được tính cộng dồn theo từng nhiệm vụ.

Đối với giáo viên tham gia công tác đoàn thể và hỗ trợ học viên, chế độ giảm tiết cũng được áp dụng theo quy định riêng. Giáo viên làm công tác công đoàn, đoàn thanh niên hoặc hỗ trợ thanh niên thực hiện giảm định mức theo các văn bản hiện hành.

Riêng giáo viên kiêm nhiệm công tác tư vấn học viên được bố trí tối đa 8 tiết/tuần để thực hiện nhiệm vụ này. Tổng số tiết dành cho công tác tư vấn trong toàn cơ sở không vượt quá mức quy định. Giám đốc đơn vị sẽ quyết định cụ thể số tiết giảm cho từng giáo viên bằng văn bản, căn cứ vào khối lượng công việc được giao.