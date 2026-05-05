Gần 8.000 thí sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT môn ngoại ngữ

Tin từ Cục Quản lý Chất lượng (Bộ GD&ĐT), trong tổng số hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026, có hơn 94% thí sinh đang học lớp 12.

Thí sinh tự do hơn 63.000 em, chiếm 5,22%. Số thí sinh được miễn thi ngoại ngữ là 7.952 em, chiếm 0,65%.

Tỷ lệ thí sinh đăng ký trực tuyến hơn 1,2 triệu, chiếm 98,45% và gần 19.000 thí sinh đăng ký trực tiếp, chiếm 1,55%.

Sau 17h hôm nay, hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ tự động khóa chức năng nhập và chỉnh sửa thông tin. Khi đó, thí sinh không thể thay đổi các nội dung đã khai báo.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được tổ chức từ ngày 10-12/6 tới. Thí sinh dự thi 4 môn gồm 2 môn bắt buộc (toán, văn) và 2 môn tự chọn.

Ngày 10/6, buổi sáng tổ chức họp cán bộ làm công tác coi thi tại các điểm thi. Buổi chiều, thí sinh làm thủ tục dự thi tại phòng thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi.

Ngày 11/6, buổi sáng thí sinh thi môn ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút; buổi chiều thi môn toán, thời gian làm bài 90 phút.

Ngày 12/6, buổi sáng tổ chức bài thi tự chọn gồm hai môn, mỗi môn có thời gian làm bài 50 phút. Ngày 13, lịch thi dự phòng.

Theo lời khuyên của GS.TS Huỳnh Văn Chương, chỉ còn hơn 1 tháng sẽ diễn ra kỳ thi, thí sinh cần giữ gìn sức khoẻ, sắp xếp thời gian hợp lý để tập trung ôn tập kỹ.

“Các em cần bám sát kế hoạch ôn thi của nhà trường, tham gia thi thử để có thêm nhiều trải nghiệm, kinh nghiệm kỳ thi và đánh giá được các nội dung còn hạn chế mà tập trung ôn tập kỹ hơn", GS Chương chia sẻ.

Theo ông, thí sinh không nên quá lo lắng mà cần tự tin vào kiến thức, năng lực, tránh tự gây áp lực không cần thiết. Các em cũng cần đọc kỹ quy chế thi đã được công bố để thực hiện đúng và không để xảy ra những sai sót, vi phạm không cần thiết.

Một số điểm thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (Nguồn: MOET).

Đặc biệt thí sinh lưu ý, năm nay muốn xét tuyển đại học dù bằng phương thức nào, các em cần có tổ hợp 3 môn xét tuyển phải đạt từ 15 điểm thi tốt nghiệp THPT trở lên.

Điểm mới năm nay dự kiến một số ngành học sẽ được hỗ trợ học bổng theo như dự thảo nghị định học bổng cho một số ngành học. Đây là cơ hội cho các em đăng ký môn thi phù hợp với tổ hợp các môn vào các ngành ưu thích hoặc có thêm nguồn học bổng.

