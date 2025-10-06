Gần 200 "họa sĩ nhí" khoe tài vẽ tranh chào Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ

Sáng 6/10, gần 200 thiếu nhi đã biến không gian Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025 thành một bức tranh đa sắc màu, thể hiện tình yêu quê hương qua hội thi vẽ tranh truyền thống. Hoạt động ý nghĩa này đã được duy trì hơn một thập kỷ, trở thành điểm nhấn văn hóa trong chuỗi sự kiện lễ hội.

Hội thi năm nay thu hút gần 200 thí sinh, tranh tài ở hai hạng mục: cá nhân trên khổ giấy A3 và tập thể, với mỗi nhóm gồm 3 em cùng sáng tác trên khung vải bố. Các tác phẩm tập trung khai thác chủ đề về quê hương, lễ hội truyền thống, làng nghề, tình cảm gia đình và những ước mơ tươi đẹp của thiếu nhi Cần Giờ về tương lai.

Trong số các thí sinh, em Nguyễn Cát Nhật Minh (10 tuổi, xã Cần Giờ) không giấu được sự háo hức khi tham gia.

Đặc biệt, câu chuyện về em Hồ Như Ý (11 tuổi, xã Cần Giờ), mắc bệnh xương thủy tinh bẩm sinh, đã chạm đến trái tim nhiều người. Dù đối mặt với khó khăn, Như Ý vẫn kiên trì theo đuổi đam mê hội họa, biến mỗi nét vẽ thành ước mơ về một tuổi thơ trọn vẹn. Đây là minh chứng cảm động cho nghị lực phi thường, cho thấy nghệ thuật và tình yêu thương có thể xoa dịu nỗi đau, mang đến hy vọng cho những tâm hồn nhỏ bé nhưng kiên cường nơi vùng biển Cần Giờ.

Ông Nguyễn Văn Cư, Trưởng phòng Hướng dẫn nghiệp vụ và Mạng lưới Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM (Ban tổ chức), nhấn mạnh: "Cuộc thi vẽ tranh nhân dịp lễ Nghinh Ông Cần Giờ là hoạt động thường niên, tạo sân chơi lành mạnh, giúp các em phát huy khả năng hội họa, thể hiện năng khiếu và hòa mình vào không khí lễ hội truyền thống của địa phương".

Hoạt động này đã được duy trì hơn 10 năm qua, kể từ khi Lễ hội Nghinh Ông được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ban giám khảo đã đánh giá các tác phẩm dựa trên ý tưởng sáng tạo, bố cục, màu sắc và thông điệp nhân văn. Nhiều bức tranh nổi bật đã nhận được lời khen ngợi đặc biệt nhờ cách thể hiện sinh động hình ảnh biển Cần Giờ, rừng ngập mặn và không khí lễ hội rước Ông. Các tác phẩm xuất sắc không chỉ được trao thưởng tại địa phương mà còn được chọn triển lãm trong lễ hội và các sự kiện lớn của thành phố.

Hội thi vẽ tranh năm nay không chỉ là một cuộc thi mà còn là một ngày hội sắc màu và nghị lực, nơi những ước mơ, hy vọng và tình yêu quê hương được thể hiện bằng những nét vẽ hồn nhiên, trong sáng của trẻ thơ.

Bên cạnh hội thi vẽ tranh, Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM còn mang đến cho thiếu nhi nhiều trải nghiệm bổ ích khác như xe thư viện số lưu động, học cụ khoa học vui, góp phần lan tỏa văn hóa đọc, khơi dậy tinh thần sáng tạo và niềm đam mê học tập trong các em nhỏ vùng biển Cần Giờ.