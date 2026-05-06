Future Fest 2026: Cách tiếp cận mới cho bài toán lựa chọn ngành nghề của giới trẻ

Đó cũng là lý do Future Fest 2026 được hình thành như một mô hình định hướng mới dành cho học sinh, sinh viên Việt Nam.

Là sáng kiến do Tập đoàn Giáo dục Văn Lang nỗ lực khởi xướng, Future Fest hướng đến việc tạo ra một không gian để người trẻ không chỉ nghe về ngành nghề, mà còn trực tiếp tiếp cận những góc nhìn thực tế, những trải nghiệm nghề nghiệp và những đối thoại đa chiều trước khi đưa ra lựa chọn quan trọng cho tương lai.

Trước khi đến với Hà Nội, Future Fest đã chứng minh sức hút rõ rệt tại TPHCM. Hơn 6.500 học sinh tham dự trực tiếp, cùng sự đồng hành của 300 giáo viên từ hơn 115 trường THPT, biến sự kiện thành một điểm chạm định hướng quy mô lớn, nơi trải nghiệm song hành cùng thông tin tư vấn.

Tại đây, thay vì chỉ nghe tư vấn lý thuyết, các bạn trẻ đã được sống trong không gian nghề nghiệp thực tế với hơn 60 lớp học trải nghiệm, hơn 35 bài Keynote chuyên sâu và tham gia giải quyết 10 thử thách thực tế từ doanh nghiệp. Sự thành công của Future Fest tại khu vực phía Nam là minh chứng cho việc người trẻ đang khát khao được "hiểu đúng bản thân, hiểu đúng thế giới" trước khi đưa ra quyết định quan trọng trong cuộc đời.

Mỗi năm, Việt Nam có hơn 1 triệu học sinh tốt nghiệp THPT. Phần lớn trong số đó đặt mục tiêu vào đại học, nhưng không phải ai cũng theo đuổi hoặc gắn bó đến cùng với lựa chọn ngành nghề ban đầu. Ngay cả khi bước vào giảng đường, khoảng 75% sinh viên cho biết chưa được tư vấn nghề nghiệp đầy đủ hoặc thiếu kết nối với các chuyên gia trong ngành. Thực tế này dẫn đến việc không ít sinh viên sớm cân nhắc đổi hướng ngay từ năm nhất, và khi tốt nghiệp, nhiều người nhìn lại vẫn cảm thấy lựa chọn ban đầu chưa thực sự phù hợp.

Đằng sau những thực trạng này là một thực tế đáng suy ngẫm: nhiều học sinh đang phải đưa ra những quyết định quan trọng khi chưa thực sự có đủ định hướng rõ ràng.

Chính sự thiếu chuẩn bị từ vạch xuất phát đã tạo ra những “khoảng trống” định hướng kéo dài trong suốt quãng đời sinh viên. Trong khi đó, thị trường lao động lại thay đổi nhanh. Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), 39% kỹ năng hiện tại sẽ thay đổi trong 5 năm tới. Với Gen Z, sự nghiệp không còn là một lộ trình tuyến tính, mà là hành trình liên tục học lại - thích nghi - chuyển đổi, với khoảng 10-15 vai trò khác nhau trong suốt cuộc đời.

Trước thực tế đó, câu hỏi đặt ra là: Làm thế nào để những quyết định lớn ở tuổi 18 không trở thành sai lầm ở tuổi 22?

Tháng 4, Future Fest 2026 do Trường Đại học Phương Đông (UPD) đăng cai tổ chức được thiết kế như một hệ sinh thái trải nghiệm toàn diện. Với thông điệp “Future Fest - Mở hành trình - Đúng | Vững gốc vươn xa”, sự kiện là lời giải cho bài toán thấu hiểu bản thân giữa một thế giới nhiều biến động.

Diễn ra trong hai ngày 24-25/4 tại Keangnam Landmark Tower 72 - địa điểm đào tạo mới của Trường Đại học Phương Đông, Future Fest quy tụ hơn 100 diễn giả là các chuyên đầu ngành trong giới học thuật, khoa học, văn hóa, nghệ thuật, cùng những gương mặt tiên phong từ các lĩnh vực mới như Esports, AI, Fintech... Sự kiện mang đến những góc nhìn thực tế và cảm hứng cho hàng nghìn học sinh, giáo viên đến từ hơn 120 trường THPT.

Việc Trường Đại học Phương Đông (UPD) đăng cai Future Fest Hà Nội là minh chứng cho triết lý giáo dục trường đang nỗ lực theo đuổi. Với thông điệp “Dưỡng ngọc thành hình - Vững gốc vươn xa”, UPD tin rằng mỗi cá nhân là một viên ngọc quý với tiềm năng riêng biệt.

Thay vì gò bó trong những khuôn mẫu, người học tại UPD được khai mở trong môi trường nhân văn và khai phóng để tự tin mài giũa bản sắc, rèn luyện tư duy độc lập và bản lĩnh thích ứng với tương lai.

Đây cũng là điểm chạm đồng điệu giữa Future Fest và UPD trong cùng hệ sinh thái giáo dục của Tập đoàn Giáo dục Văn Lang: giúp người trẻ hiểu mình rõ hơn và tiếp cận thực tế nghề nghiệp từ sớm, từ đó đưa ra lựa chọn phù hợp hơn cho hành trình phía trước.

Trong một thế giới thay đổi nhanh, khi chọn ngành không còn là chọn một tấm bằng mà là chọn cách mình trở thành ai, Future Fest tại UPD sẽ là nơi quá trình thành hình ấy bắt đầu.

Future Fest 2026 không đơn thuần là một sự kiện, mà là một không gian truyền cảm hứng, nơi hành trình định hướng được thiết kế rõ ràng, có cấu trúc, xoay quanh hai trụ cột chính:

Hội tụ hơn 100 diễn giả và những góc nhìn thực tế từ nhiều lĩnh vực: Future Fest đã nỗ lực kết nối cùng dàn chuyên gia là các nhà lãnh đạo tập đoàn đa quốc gia, những "cây đa cây đề" trong giới học thuật, khoa học, văn hóa và cả những gương mặt tiên phong từ các lĩnh vực mới như Esports, AI, Fintech…

Họ mang đến điều mà người trẻ rất cần trước khi chọn ngành: bức tranh thực tế về một nghề, về cách một lĩnh vực vận hành, về yêu cầu năng lực ở từng giai đoạn phát triển và cả những thay đổi đang diễn ra dưới tác động của công nghệ và thị trường. Đây là những góc nhìn giúp quá trình định hướng trở nên cụ thể hơn.

Định hình tương lai qua các chủ đề thảo luận trọng điểm: Không chỉ xoay quanh lý thuyết, Future Fest tập trung vào những vấn đề đang chuyển động hàng ngày, từ việc làm chủ AI, công nghệ đến việc giữ gìn bản sắc trong một thế giới phẳng và tư duy thích ứng trước mọi biến động.

Những nội dung này giúp học sinh xây dựng "gốc" tư duy vững chãi, hiểu rõ những năng lực và kỹ năng cần thiết để không bị thay thế, từ đó đưa ra lựa chọn ngành học một cách có ý thức.

Sự kiện được tổ chức tại địa điểm đào tạo mới của Trường Đại học Phương Đông - Keangnam Landmark Tower 72. Đây là không gian Future Fest dày công chuẩn bị để minh chứng cho sự đổi mới, và tâm điểm kết nối của Việt Nam ở một kỷ nguyên định hình mới, với vị thế mới, vận hội mới và thách thức mới.

Trải nghiệm tại Future Fest 2026 không dừng lại trong sự kiện, mà được mở rộng thành một hành trình bền vững và liên tục thông qua Future Fest Hub - nền tảng số đồng hành xuyên suốt hành trình tìm hiểu của học sinh và phụ huynh.

Thông qua Future Fest Hub: vietnamfuture-fest.com, người dùng có thể tiếp cận một hệ sinh thái nội dung được tổ chức có chiều sâu, từ việc khám phá hơn 60 ngành học, tìm hiểu những kỹ năng và năng lực cốt lõi mà từng lĩnh vực yêu cầu, đến hình dung rõ hơn về bức tranh thu nhập và cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Không dừng lại ở đó, nền tảng còn mở ra cơ hội trải nghiệm các nội dung lớp học thử, tiếp cận các keynote (thảo luận) chuyên sâu và thảo luận từ chuyên gia, doanh nghiệp, đồng thời trở thành điểm kết nối để người trẻ tiếp tục theo dõi và tham gia các hoạt động tiếp theo trong hệ sinh thái Future Fest.

Vì vậy, Future Fest Hub không chỉ là nơi tra cứu thông tin, mà còn là một nền tảng giúp người trẻ tiếp tục đào sâu hành trình hiểu mình, hiểu nghề và hiểu tương lai sau khi sự kiện kết thúc.

Từ đó, việc chọn ngành không còn là một quyết định gói gọn trong vài ngày, mà trở thành một quá trình tìm hiểu có sự dẫn dắt, được cập nhật thường xuyên và có chiều sâu hơn. Sự thấu hiểu được hình thành từ trải nghiệm thực tế cùng những người có tầm nhìn sẽ là nền tảng vững chắc cho mỗi lựa chọn phía trước.

Trong một thế giới không ngừng biến động, người trẻ cần nhiều hơn những lời khuyên mang tính chung chung. Họ cần những không gian đủ thực tế để quan sát, đủ cởi mở để đối thoại và đủ chiều sâu để thấu hiểu bản thân trước khi đưa ra lựa chọn.

Future Fest 2026 được hình thành từ chính nhu cầu đó, không nhằm áp đặt một lộ trình đúng cho tất cả, mà hướng đến việc giúp mỗi người trẻ từng bước mở rộng tầm nhìn và định hình hành trình phù hợp nhất với mình.

Vì vậy, Future Fest Hà Nội 2026 không chỉ đơn thuần là một sự kiện, mà còn là một gợi mở cho một cách tiếp cận khác trong hành trình lựa chọn tương lai: rõ ràng hơn, chủ động hơn và gắn liền với thực tế hơn.

Nội dung: Trường Thịnh

06/05/2026 - 11:00