Hai giải Nhất của cuộc thi năm nay thuộc về đội NOVARISE, Trường Tiểu học và THCS FPT Đà Nẵng (bảng THCS) và đội CDTD, Trường THPT FPT Cần Thơ (bảng THPT). Đội SMART GENAIoT, cũng đến từ Trường Tiểu học và THCS FPT Đà Nẵng, giành giải Triển vọng bảng THCS.

Với hai giải Nhất, đội NOVARISE và CDTD, mỗi đội nhận 30 triệu đồng tiền thưởng, cùng các sản phẩm Samsung dành cho học sinh và giáo viên hướng dẫn theo cơ cấu giải thưởng của Ban tổ chức.

Đồng thời, Trường Tiểu học và THCS FPT Đà Nẵng và Trường THPT FPT Cần Thơ sẽ được Samsung tài trợ mỗi trường một phòng học STEM Lab trị giá 60.000 USD. Tổng giá trị tài trợ dành cho hai trường là 120.000 USD, tương đương khoảng 3 tỷ đồng.

Các phòng học STEM Lab được kỳ vọng bổ sung điều kiện thực hành, nghiên cứu và phát triển dự án khoa học, công nghệ tại hai trường. Đây cũng là nguồn lực có thể tiếp tục phục vụ hoạt động học tập, sáng tạo của các thế hệ học sinh sau cuộc thi.

Học sinh FPT Schools giành trọn hai giải Nhất ở cả bảng THCS và THPT và 1 gỉải Triển vọng tại chung kết Samsung Solve for Tomorrow 2026 (Ảnh: FPT Schools).

Tại bảng THCS, đội NOVARISE giành giải Nhất với dự án “Nẹp cánh tay robot trị liệu - REHAB Play Arm”, hướng đến hỗ trợ trẻ em khuyết tật vận động tay trong quá trình tập luyện phục hồi chức năng.

Dự án kết hợp thiết bị robot hỗ trợ vận động, trò chơi tương tác và hệ thống theo dõi từ xa. Thông qua việc đưa các bài tập vào trò chơi, nhóm học sinh hướng tới giúp trẻ duy trì hứng thú và chủ động hơn trong quá trình luyện tập. Giải pháp hướng đến mục tiêu có chi phí phù hợp với điều kiện sử dụng tại Việt Nam.

Ở bảng THPT, giải Nhất thuộc về đội CDTD với dự án “CDGuard: Hệ thống AI-IoT cảnh báo sớm nguy cơ cadimi khả dụng và hỗ trợ ra quyết định cải tạo đất trồng sầu riêng tại Đồng bằng sông Cửu Long”.

Xuất phát từ vấn đề an toàn đất trồng trong sản xuất nông nghiệp, nhóm học sinh nghiên cứu giải pháp kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT) nhằm cảnh báo sớm nguy cơ liên quan đến cadimi trong đất. Trên cơ sở dữ liệu thu thập và phân tích, hệ thống hướng tới hỗ trợ nhà vườn đánh giá nguy cơ và lựa chọn biện pháp cải tạo đất phù hợp, góp phần kiểm soát các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nông sản.

Đội NOVARISE, Trường Tiểu học và THCS FPT Đà Nẵng đạt giải Nhất (bảng THCS) (Ảnh: FPT Schools).

Cùng tham dự bảng THCS, đội SMART_GENAIoT của Trường Tiểu học và THCS FPT Đà Nẵng đạt giải Triển vọng với dự án “Hệ thống robot thông minh tự động thu gom, phân loại rác ứng dụng công nghệ AIoT”.

Giải pháp ứng dụng AI để nhận diện các loại rác, kết hợp cánh tay robot và nền tảng số nhằm hỗ trợ hoạt động thu gom, phân loại rác. Dự án hướng đến việc nâng cao hiệu quả phân loại rác và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong bảo vệ môi trường.

Dù tiếp cận những vấn đề khác nhau trong lĩnh vực sức khỏe, nông nghiệp và môi trường, cả ba dự án đều xuất phát từ những nhu cầu thực tế. Các nhóm học sinh đã vận dụng tốt kiến thức STEM, lập trình, robotics, AI và IoT để xây dựng mô hình, thử nghiệm và hoàn thiện giải pháp qua nhiều vòng thi.

Tại FPT Schools, STEM, lập trình, robotics và các hoạt động ứng dụng công nghệ được triển khai trong chương trình giáo dục và các hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu khoa học. Học sinh được khuyến khích quan sát những vấn đề trong thực tế, đề xuất ý tưởng và vận dụng kiến thức để xây dựng sản phẩm, giải pháp.

Kết quả tại Samsung Solve for Tomorrow 2026 ghi nhận nỗ lực nghiên cứu, thử nghiệm và hoàn thiện sản phẩm của các nhóm học sinh, cùng sự hướng dẫn của giáo viên tại các trường FPT Schools ở Đà Nẵng và Cần Thơ.

Đội CDTD, Trường THPT FPT Cần Thơ đạt giải Nhất (bảng THPT) (Ảnh: FPT Schools).

Việc giành được nhiều giải cao, đồng thời hai giải Nhất tại một cuộc thi STEM quy mô toàn quốc là minh chứng cho hiệu quả đào tạo, năng lực nghiên cứu khoa học, tư duy sáng tạo và khả năng ứng dụng công nghệ của học sinh FPT Schools. Đồng thời, thành quả này là lời khẳng định mạnh mẽ về hướng tiếp cận đúng đắn cũng như chất lượng giáo dục Công nghệ và STEM của FPT Schools.

Samsung Solve for Tomorrow là cuộc thi sáng tạo STEM dành cho học sinh THCS và THPT, do Samsung Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và Bộ Tài chính tổ chức từ năm 2019. Năm 2026, cuộc thi ghi nhận kỷ lục với hơn 2.900 bài dự thi đến từ 1.800 trường tại 34 tỉnh thành, qua đó chọn lọc 17 đội thi xuất sắc nhất vào vòng chung kết.

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