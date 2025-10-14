FPT Schools là đối tác giáo dục tiên phong của nhà xuất bản đại học Oxford

Tại sự kiện kỷ niệm 30 năm nhà xuất bản Đại học Oxford (Oxford University Press - OUP) có mặt tại Việt Nam, FPT Schools được trao danh hiệu Vanguard Educational Partner, ghi nhận định hướng giáo dục tiên tiến, lấy học sinh làm trung tâm, ứng dụng chuyển đổi số và thúc đẩy năng lực hội nhập quốc tế.

TS Nguyễn Xuân Phong - Giám đốc Hệ thống Phổ thông FPT (bên phải) - nhận kỷ niệm chương “Đối tác Giáo dục Tiên phong” (Ảnh: FPT).

Danh hiệu là bước tiến tiếp theo trong hành trình hợp tác sâu rộng giữa FPT Schools và OUP. Trước đó, năm 2023, FPT Schools đã ký kết hợp tác với OUP, trở thành hệ thống trường phổ thông đầu tiên tại Việt Nam nằm trong danh sách các trường Oxford Quality trên thế giới.

FPT Schools và OUP đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động trong khuôn khổ chương trình Oxford Quality Partnership như chuẩn hóa học liệu, bồi dưỡng năng lực giáo viên, xây dựng môi trường học tập tiếng Anh tương tác và cập nhật phương pháp giảng dạy hiện đại. Sự đồng hành giữa hai tổ chức không chỉ nâng tầm chất lượng tiếng Anh trong nhà trường, mà còn lan tỏa định hướng học để hội nhập đến hàng chục nghìn học sinh tại các cơ sở FPT Schools trên toàn quốc.

Phát biểu tại sự kiện, TS. Nguyễn Xuân Phong - Phó hiệu trưởng Trường Đại học FPT, Giám đốc Hệ thống Phổ thông FPT - chia sẻ: “NXB Đại học Oxford không chỉ là nhà cung cấp học liệu hàng đầu thế giới, mà còn là nguồn cảm hứng với triết lý giáo dục ngôn ngữ hiện đại, nhân văn và bền vững. Khối giáo dục FPT và Oxford University Press có chung tầm nhìn về một nền giáo dục iGSM - Industry Relevant (Phù hợp với ngành), Global (Toàn cầu), Smart (Thông minh) và Mega (Quy mô lớn), giúp thế hệ trẻ Việt Nam tự tin bước ra thế giới”.

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Phong - Giám đốc Hệ thống phổ thông FPT phát biểu tại sự kiện (Ảnh: FPT).

Tiếng Anh và năng lực toàn cầu là trụ cột phát triển của học sinh FPT Schools

Tại FPT Schools, tiếng Anh không chỉ là môn học, mà là chìa khóa mở cánh cửa hội nhập quốc tế. Bên cạnh chương trình Giáo dục Phổ thông 2018 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoạt động phát triển năng lực toàn cầu và tiếng Anh của FPT Schools được xây dựng theo Khung tham chiếu chuẩn châu Âu (CEFR), sử dụng giáo trình của Oxford.

Học sinh được trực tiếp giảng dạy và hỗ trợ bởi đội ngũ giáo viên nước ngoài, kết hợp cùng hệ thống học liệu số và thời lượng học tập linh hoạt. Song song với chương trình chính khóa, học sinh còn được tham gia câu lạc bộ tiếng Anh, các chương trình giao lưu văn hóa, trại hè quốc tế trong và ngoài nước, giúp mở rộng hiểu biết, phát triển năng lực giao tiếp, tư duy phản biện và hiểu biết đa văn hóa.

Các hoạt động này góp phần hình thành và rèn luyện khung năng lực toàn cầu (Global Competence) do OECD đề xuất, gồm khả năng thấu hiểu khác biệt, giao tiếp hiệu quả, tư duy sáng tạo và thích nghi trong môi trường đa quốc gia.

Tiếng Anh và năng lực toàn cầu là trụ cột phát triển của học sinh FPT Schools (Ảnh: FPT).

Vươn tầm quốc tế từ nền tảng hợp tác bền vững

Từ tầm nhìn của một hệ thống phổ thông chất lượng cao, nền tảng hợp tác chiến lược cùng Oxford University Press góp phần giúp FPT Schools đang từng bước đưa học sinh Việt Nam ra thế giới bằng năng lực, ngôn ngữ và tư duy quốc tế. Từ nền tảng đó, học sinh FPT Schools không chỉ nâng cao năng lực ngôn ngữ, mà còn mở rộng cơ hội nhận chứng chỉ quốc tế, gia tăng lợi thế xét tuyển đại học, hoặc đi du học.

Cùng với các hoạt động giáo dục đặc thù khác bao gồm phát triển công nghệ (SMART) và phát triển cá nhân (PDP), FPT Schools kỳ vọng trụ cột tiếng Anh sẽ mở rộng cánh cửa tri thức, giúp học sinh phát triển toàn diện, tự tin hội nhập môi trường học tập và làm việc quốc tế.

“Giáo dục không chỉ là câu chuyện của tri thức, mà là hành trình cùng nhau viết nên những giấc mơ về chất lượng, niềm tin, và việc nuôi dưỡng thế hệ công dân toàn cầu mới tự tin, sáng tạo, thấm đẫm bản sắc Việt”, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Phong nhấn mạnh.

Đại diện Oxford University Press đào tạo giáo viên tiếng Anh tại FPT Schools (Ảnh: FPT).

Thành lập năm 2013, FPT Schools là hệ thống giáo dục phổ thông chất lượng cao của Tập đoàn FPT, đào tạo liên cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông. Hệ thống hiện diện tại nhiều tỉnh, thành lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Nghệ An, Đà Nẵng, Huế, Gia Lai, Cần Thơ… và dự kiến tiếp tục mở rộng trên cả nước.

FPT Schools triển khai chương trình học theo chuẩn Bộ GD&ĐT kết hợp với hoạt động giáo dục tăng cường tập trung vào ba trụ cột khác biệt: Công nghệ, tiếng Anh và năng lực toàn cầu, phát triển cá nhân.

Với thông điệp “Trải nghiệm để trưởng thành”, FPT Schools mang đến môi trường giáo dục chất lượng cao, giúp học sinh phát triển toàn diện về kiến thức, năng lực công nghệ, kỹ năng sáng tạo và tư duy độc lập. Học sinh FPT Schools được tạo điều kiện thuận lợi để học tập vượt trội, tiếp cận công nghệ tiên tiến, gìn giữ giá trị văn hóa dân tộc, vững vàng hội nhập trong kỷ nguyên số.