FPT ra mắt hệ thống đánh giá năng lực dành cho sinh viên FPT Talent Assessment

Theo báo cáo Thị trường IT Việt Nam 2024 - 2025 của nền tảng tuyển dụng và hệ sinh thái nhân sự công nghệ TopDev, mỗi năm Việt Nam có khoảng 55.000-60.000 sinh viên công nghệ thông tin (CNTT) gia nhập thị trường lao động, nhưng chỉ một phần trong số đó đáp ứng được yêu cầu doanh nghiệp ngay khi tốt nghiệp.

Mặc dù có điểm số tốt hoặc tham gia nhiều khóa học, không ít sinh viên năm cuối và mới ra trường vẫn lúng túng khi bước vào phỏng vấn hay làm dự án thực tế. Một trong những nguyên nhân là thiếu công cụ đánh giá năng lực theo góc nhìn doanh nghiệp, khiến nhiều bạn chưa xác định rõ điểm mạnh, kỹ năng còn thiếu và hướng phát triển phù hợp.

Nhằm đồng hành cùng các bạn trẻ từ những bước đầu sự nghiệp, mới đây, Tập đoàn FPT triển khai FPT Talent Assessment - hệ thống đánh giá năng lực miễn phí dành cho sinh viên công nghệ trên toàn quốc. Nền tảng hỗ trợ đánh giá năng lực kỹ thuật, tư duy logic, ngoại ngữ và kiến thức AI; qua đó giúp người tham gia nhận diện khoảng trống kỹ năng và định hướng phát triển sự nghiệp sát với thực tế thị trường.

Nền tảng của FPT hỗ trợ sinh viên công nghệ đánh giá năng lực theo góc nhìn doanh nghiệp (Ảnh: FPT).

Theo ông Prajith Nair, Giám đốc Đào tạo và Đổi mới Sáng tạo FPT Software, Tập đoàn FPT, trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh chóng, đặc biệt với sự phát triển của AI, phương pháp đánh giá dựa trên điểm số hay GPA không còn phản ánh đầy đủ mức độ sẵn sàng của sinh viên với môi trường làm việc thực tế.

“Điều quan trọng không phải là sinh viên đã biết gì, mà họ có thể học nhanh đến đâu để thích ứng với công nghệ”, ông Prajith Nair, Tập đoàn FPT chia sẻ.

Ông cho rằng chương trình đào tạo tại trường đại học thường được cập nhật theo chu kỳ dài, trong khi công nghệ có thể thay đổi chỉ trong vài tuần. Vì vậy, năng lực được doanh nghiệp quan tâm hiện nay không chỉ dừng ở kiến thức chuyên môn mà còn ở khả năng giải quyết vấn đề, thích ứng và liên tục cập nhật kỹ năng mới.

Sinh viên có thể tự đánh giá khả năng thích ứng với môi trường làm việc thực tế (Ảnh: FPT).

Xuất phát từ cách tiếp cận đó, FPT Talent Assessment được xây dựng theo định hướng doanh nghiệp, tập trung đánh giá những năng lực mà thị trường công nghệ đang cần. Hệ thống gồm các nhóm đánh giá chính: kiến thức kỹ thuật, tư duy logic và khả năng ngoại ngữ trong môi trường làm việc toàn cầu. Nội dung đánh giá cũng bao gồm kiến thức AI - nền tảng ngày càng quan trọng đối với nhân sự công nghệ.

Thay vì chỉ kiểm tra kiến thức lý thuyết, nền tảng hướng đến khả năng ứng dụng và thích nghi của người học thông qua các bài đánh giá tư duy phân tích, giải quyết vấn đề, xử lý tình huống logic và năng lực kỹ thuật thực tế. Ở phần đánh giá coding, AI được ứng dụng để hỗ trợ chấm điểm và phản hồi kết quả, trong khi phần thi nói sử dụng AI để đánh giá khả năng giao tiếp trong môi trường công sở đa văn hóa.

AI cũng được ứng dụng để nâng cao trải nghiệm đánh giá, tăng tính công bằng và minh bạch của kết quả. Bên cạnh đó, người tham gia có thể sử dụng kênh hỗ trợ ứng dụng AI hoạt động 24/7 để giải đáp các câu hỏi thường gặp hoặc hỗ trợ xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình làm bài. Người hoàn thành bài đánh giá sẽ nhận được chứng nhận từ chương trình.

FPT Talent Assessment không phải chương trình tuyển dụng hay vòng sơ tuyển ứng viên. Tuy nhiên, trong những trường hợp phù hợp, kết quả đánh giá vẫn có thể trở thành cơ sở tham chiếu cho các chương trình tuyển chọn và phát triển nhân tài của FPT.

Sinh viên tìm hiểu môi trường công nghệ toàn cầu tại FPT (Ảnh: FPT).

Việc ra mắt FPT Talent Assessment cũng nằm trong định hướng dài hạn của FPT nhằm phát triển nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao. Bên cạnh hệ thống đánh giá này, doanh nghiệp hiện hợp tác cùng nhiều trường đại học trên cả nước thông qua các chương trình thực tập, đào tạo và phát triển tài năng trẻ, đồng hành cùng sinh viên từ giai đoạn hình thành kỹ năng đến khi tiếp cận môi trường làm việc thực tế.

Trong bối cảnh AI đang tái định hình ngành CNTT, việc giúp sinh viên hiểu rõ năng lực bản thân và xây dựng khả năng thích ứng từ sớm được xem là bước chuẩn bị cần thiết cho thế hệ nhân lực công nghệ tương lai.

Để tìm hiểu năng lực hiện tại và mức độ sẵn sàng với môi trường làm việc thực tế, sinh viên có thể tham gia FPT Talent Assessment tại: https://talenttest.fptsoftware.com/.