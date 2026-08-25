FPT khởi công tổ hợp giáo dục từ tiểu học đến sau đại học tại Điện Biên

Tổ hợp Giáo dục FPT được đặt tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, có diện tích xây dựng hơn 2,1ha trên tổng diện tích khoảng 10,5ha, tương đương mật độ hơn 20%. Các hạng mục chính gồm: toà nhà hiệu bộ và giảng đường, ký túc xá, công trình phụ trợ. Giai đoạn 1 của tổ hợp dự kiến đi vào hoạt động trong quý I/2028.

Lãnh đạo tỉnh Điện Biên, lãnh đạo Tập đoàn FPT cùng đại diện các bộ ban ngành thực hiện nghi thức khởi công Tổ hợp Giáo dục FPT tại Điện Biên (Ảnh: FPT).

Tổ hợp Giáo dục FPT tại Điện Biên được định hướng tổ chức hoạt động đào tạo ưu tiên một số lĩnh vực công nghệ chiến lược gồm bán dẫn, an ninh mạng, máy bay không người lái (UAV) và các lĩnh vực công nghệ tiên tiến khác ở hệ giáo dục nghề nghiệp và đại học.

Bậc phổ thông tiếp tục theo định hướng gắn kiến thức phổ thông với trải nghiệm, đồng thời trang bị kỹ năng số, tư duy công nghệ và ngoại ngữ cho học sinh.

Việc triển khai Tổ hợp Giáo dục FPT diễn ra trong bối cảnh Điện Biên đang tích cực thực hiện chủ trương đẩy mạnh huy động các nguồn lực xã hội cho phát triển giáo dục theo tinh thần Nghị quyết số 71 ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị.

Sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp được kỳ vọng bổ sung nguồn lực đầu tư cho giáo dục, đa dạng hóa môi trường và lựa chọn học tập, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người học trên địa bàn.

Đồng thời, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đặt ra định hướng thúc đẩy ứng dụng công nghệ, phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Tham dự và phát biểu tại Lễ khởi công Tổ hợp Giáo dục FPT tại Điện Biên, ông Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên - cho biết tỉnh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với một số mục tiêu như chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, xây dựng nền kinh tế số, xã hội học tập, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trong đó, việc thu hút các dự án giáo dục, nhất là các dự án có quy mô lớn và có sự tham gia của khu vực ngoài công lập, thực hiện hiệu quả chủ trương xã hội hoá giáo dục, tạo thêm cơ hội học tập và đào tạo nhân lực tại chỗ là một trong những giải pháp quan trọng để đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

Ông Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên - phát biểu tại sự kiện (Ảnh: FPT).

Ông Lê Văn Lương cũng bày tỏ sự tin tưởng, sau khi hoàn thành, tổ hợp sẽ mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cao cho học sinh, sinh viên tại Điện Biên và khu vực Tây Bắc; góp phần đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức, ngoại ngữ, kỹ năng số; thu hút đội ngũ giáo viên, giảng viên, chuyên gia, thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu, khách mời tham dự sự kiện (Ảnh: FPT).

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc Tập đoàn FPT, nhấn mạnh FPT đã và đang đồng hành cùng nhiều địa phương trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tổ hợp Giáo dục FPT cũng là một trong những cách FPT góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa, huy động nguồn lực xã hội cho giáo dục tại Điện Biên, đa dạng hóa mô hình đào tạo và mở rộng cơ hội học tập.

Phối cảnh Tổ hợp Giáo dục FPT Điện Biên (Ảnh: FPT).

Tổ hợp tọa lạc tại mảnh đất lịch sử, nơi diễn ra chiến thắng Điện Biên Phủ, những đặc điểm lịch sử, địa lý, văn hoá ấy cũng được thể hiện sinh động, đậm nét qua tổng thể thiết kế công trình.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh cánh đồng Mường Thanh, tổ hợp giáo dục được thiết kế theo lối kiến trúc xanh: các khối giảng đường đan xen với không gian xanh, lấy quảng trường làm tâm điểm kết nối. Tổ hợp cũng chú trọng đến việc lấy con người và các hoạt động giáo dục làm trung tâm.

Với mô hình đào tạo từ tiểu học đến sau đại học, tổ hợp được kỳ vọng góp phần tạo thêm nguồn nhân lực có kỹ năng số, công nghệ và ngoại ngữ, đáp ứng quá trình chuyển đổi số và phát triển các lĩnh vực kinh tế mới của địa phương.

Qua đó, học sinh, sinh viên có thêm cơ hội học tập và trải nghiệm trong môi trường giáo dục ứng dụng công nghệ, từng bước hình thành nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại Điện Biên và khu vực Tây Bắc.