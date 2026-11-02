Theo kế hoạch dự kiến, đợt 1 của kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM năm 2027 sẽ diễn ra vào ngày 28/3/2027, trước kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Thí sinh dự kiến đăng ký dự thi đợt này từ ngày 22/1 đến ngày 12/2/2027.

Còn đợt 2, thí sinh đăng ký từ ngày 12/4-11/4/2027. Kỳ thi dự kiến diễn ra vào ngày 23/5/2027.

Lịch thi dự kiến của 2 đợt như sau:

Trong năm 2027, Đại học Quốc gia TPHCM định hướng tổ chức 2 đợt thi, duy trì hình thức trắc nghiệm khách quan trên giấy. Cấu trúc đề thi được giữ ổn định, không thay đổi so với định hướng hiện nay.

Quy mô kỳ thi dự kiến đạt khoảng 200.000-250.000 lượt đăng ký, tương ứng khoảng 150.000 thí sinh tham dự.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đơn vị tổ chức chú trọng trong năm 2027 là tiếp tục phát triển, chuẩn hóa ngân hàng câu hỏi và đề thi theo ma trận. Công tác kiểm soát chất lượng câu hỏi, đề thi cũng sẽ được tăng cường nhằm bảo đảm chất lượng kỳ thi.

Năm 2026, kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM ghi nhận 308.877 lượt đăng ký, tăng 38,4% so với năm 2025.

Tổng số thí sinh thực tế tham dự cả 2 đợt thi đạt 197.107 người, đến từ 2.245 trường THPT thuộc 34 tỉnh, thành phố sau sáp nhập.

Theo thống kê của Đại học Quốc gia TPHCM, kết quả kỳ thi năm 2026 được 120 cơ sở giáo dục đăng ký sử dụng trong công tác tuyển sinh.

Các cơ sở này hoạt động ở nhiều lĩnh vực đào tạo khác nhau, từ kỹ thuật - công nghệ, kinh tế - quản trị, nhân văn - xã hội, nông - lâm - ngư nghiệp đến y dược - sức khỏe, quốc phòng - an ninh và các trường đào tạo đa ngành.