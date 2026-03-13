Dự báo số học sinh THPT tại Hà Nội đạt trên nửa triệu trong 24 năm tới

Năm 2026, toàn thành phố có khoảng 2,3 triệu học sinh, trong đó mầm non có 491.355 học sinh, tiểu học có 756.715 học sinh, THCS có 542.898 học sinh, THPT có 314.608 học sinh

Đến năm 2030, số học sinh thủ đô dự kiến đạt 2.5 triệu. Tăng mạnh nhất là học sinh mầm non với 781.035 trẻ. Số học sinh tiểu học đạt 832.154, số học sinh THCS đạt 654.023 và số học sinh THPT đạt 305.567.

Đến năm 2045, quy mô học sinh có thể chạm mức 3 triệu học sinh. Đến năm 2050, con số này là 3,1 triệu. Trong đó học sinh THPT dự kiến vượt 560.000 em.

Như vậy, trong 24 năm tới, số học sinh THPT được dự báo sẽ tăng mạnh nhất với 79,2%. Tiếp đó là học sinh mầm non tăng 68,8%. Học sinh tiểu học tăng chậm nhất, chỉ 26,9%. Tuy nhiên, trong cơ cấu các cấp học, tiểu học vẫn là bậc học có quy mô lớn nhất.

Dự báo quy mô học sinh Hà Nội giai đoạn 2026-2050 (Biểu đồ: Hoàng Hồng).

Quy mô học sinh tăng nhanh kéo theo nhu cầu lớn về quỹ đất và hệ thống trường lớp. Theo tính toán với chỉ tiêu từ 10-15 m² đất/học sinh, Hà Nội cần bổ sung thêm hàng triệu mét vuông đất để xây dựng trường học trong các giai đoạn tới.

Cụ thể, giai đoạn 2026-2030 thành phố cần tăng thêm tối thiểu khoảng 2,4 triệu m² đất trường học so với năm 2026. Giai đoạn 2031-2045, nhu cầu đất tiếp tục tăng thêm khoảng 6,3 triệu m² so với năm 2030. Đến giai đoạn 2046-2050, Hà Nội vẫn cần bổ sung thêm khoảng 1,4 triệu m² đất dành cho trường học.

Những dự báo này cho thấy áp lực lớn đối với quy hoạch hệ thống giáo dục của Thủ đô trong dài hạn, đặc biệt ở bậc THPT.

Việc mở rộng mạng lưới trường lớp, bảo đảm quỹ đất và đầu tư cơ sở vật chất được xem là điều kiện then chốt để đáp ứng nhu cầu học tập của người dân.