Dự án "gọi vốn 1 tỷ đồng" giành giải nhất HSSV khởi nghiệp khu vực ĐBSCL

Ngày 30/4, cuộc thi "Ý tưởng học sinh, sinh viên khởi nghiệp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long" lần thứ IV năm 2026 (INNOBE 2026) đã khép lại với việc trao 2 giải nhất cho các dự án xuất sắc.

Theo thông tin từ Trường Đại học Bạc Liêu, đơn vị đăng cai tổ chức, giải nhất khối học sinh thuộc về Trường THPT FPT Cần Thơ, giải nhất khối sinh viên được trao cho Trường Đại học Kiên Giang.

Nhóm học sinh đạt giải nhất cuộc thi ý tưởng HSSV khởi nghiệp khu vực ĐBSCL năm 2026 (Ảnh: H.H).

"B-LENS": Đôi mắt thứ hai cho người khiếm thị

Ở khối học sinh, dự án "B-LENS - thiết bị hỗ trợ người khiếm thị dựa trên trí tuệ nhân tạo" của nhóm học sinh lớp 11 Trường THPT FPT Cần Thơ đã xuất sắc giành giải nhất. Với mong muốn kêu gọi số vốn 1 tỷ đồng, dự án này hứa hẹn mang đến một giải pháp đột phá cho cộng đồng người khiếm thị.

B-Lens được giới thiệu là một thiết bị đeo thông minh, hoạt động như "đôi mắt thứ hai", giúp người khiếm thị di chuyển tự nhiên với chi phí thấp. Thiết bị tích hợp camera để nhận dạng vật thể, mô tả không gian và định hướng bằng âm thanh, đồng thời rung lên cảnh báo khi có nguy hiểm ở cự ly gần.

Nhóm sinh viên (giữa) đạt giải nhất cuộc thi ý tưởng HSSV khởi nghiệp khu vực ĐBSCL năm 2026 (Ảnh: H.H).

"Banagut": Khỏe từ ruột, sạch từ thiên nhiên

Ở khối đại học, dự án "Banagut: khỏe từ ruột - sạch từ thiên nhiên" của nhóm sinh viên Trường Đại học Kiên Giang đã chinh phục ban giám khảo và giành giải nhất. Dự án tập trung phát triển sản phẩm thực phẩm hỗ trợ sức khỏe đường ruột từ tinh bột kháng của quả chuối xiêm xanh, một nguồn nguyên liệu bản địa dồi dào ở vùng U Minh Thượng (An Giang).

Banagut không chỉ tận dụng giá trị dinh dưỡng của tinh bột kháng trong chuối xiêm xanh làm thức ăn lợi khuẩn đường ruột mà còn góp phần nâng cao giá trị kinh tế của loại quả này tại địa phương. Sản phẩm cốt lõi là viên dinh dưỡng kết hợp tinh bột kháng và mật ong vàng hệ tự nhiên, được kỳ vọng sẽ cải thiện hệ tiêu hóa, tăng cường hệ vi sinh đường ruột và nâng cao sức khỏe tổng thể.

Chia sẻ của nhóm HSSV đạt giải nhất thi ý tưởng khởi nghiệp khu vực ĐBSCL (Video: H.H).