“Dự án 12” tại Ngôi Sao Hoàng Mai đưa học sinh tới đại học hàng đầu thế giới

Kết quả này đến từ chiến lược “Dự án 12” - lộ trình cá nhân hóa học thuật, đưa IELTS, SAT và định hướng đại học vào chương trình chính khóa.

Năm học 2025-2026 đánh dấu một cột mốc nổi bật của Trường THPT Ngôi Sao Hoàng Mai khi khối 12, với 162 học sinh, ghi nhận nhiều kết quả trúng tuyển đại học sớm ấn tượng trên bản đồ tuyển sinh đại học trong nước và quốc tế.

Nhiều học sinh đã chinh phục học bổng toàn phần, học bổng giá trị lớn và các chương trình đào tạo cạnh tranh tại những đại học hàng đầu thế giới.

Nổi bật của khóa học là Phạm Khánh Linh, học sinh lớp 12H1 sở hữu SAT 1500, IELTS 7.5, trúng tuyển Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) và nhận học bổng toàn phần từ Đại học Giao thông Thượng Hải.

Học sinh Phạm Khánh Linh lớp 12H1 chụp cùng Nhà giáo Phạm Bích Ngà - Người sáng lập Ngôi sao Hoàng Mai tại lễ trưởng thành khối 12 (Ảnh: Ngôi sao Hoàng Mai).

Học sinh Nguyễn Hoàng Long, học sinh lớp 12T1, nhận học bổng toàn phần trị giá khoảng 9,5 tỷ đồng từ Đại học New York (NYU) cơ sở Abu Dhabi, đồng thời trúng tuyển Đại học Aalto, nhận học bổng từ Gettysburg College và Augustana College.

Học sinh Nguyễn Hoàng Long lớp 12T1 tại Lễ trưởng thành Khối 12 trường Ngôi sao Hoàng Mai (Ảnh: Ngôi sao Hoàng Mai).

Trương Minh Trí, học sinh lớp 12T1, nhận học bổng toàn phần từ Đại học Quốc lập Thanh Hoa - Đài Loan (Trung Quốc), đồng thời trúng tuyển KU Leuven, nhận học bổng 85% từ VinUniversity và đạt SAT 1510. Em cũng đạt điểm tuyệt đối 5/5 ở các môn AP Calculus BC, AP Statistics và AP Physics, Đại học Quốc lập Thanh Hoa - Đài Loan (Trung Quốc).

Không chỉ tập trung vào một nhóm quốc gia, hồ sơ trúng tuyển của học sinh khối 12 còn mở rộng sang Úc, Bỉ, Phần Lan, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc).

Nguyễn Phú Minh Hoàng nhận học bổng từ The University of Sydney, University of Technology Sydney, University of Wollongong, Monash University, University of Adelaide và VinUniversity.

Đàm Phương Linh trúng tuyển Đại học Quốc lập Thanh Hoa - Đài Loan (Trung Quốc) ở nhóm ngành Quản trị kinh doanh.

Lưu Yến Ngọc nhận học bổng 8,1 tỷ đồng từ Mount Holyoke College cùng học bổng từ Tulane University và New Jersey Institute of Technology.

Học sinh khối 12 Trường Ngôi sao Hoàng Mai gửi lời cảm ơn cha mẹ và thầy cô trong Lễ trưởng thành (Ảnh: Ngôi sao Hoàng Mai).

Trường Ngôi sao Hoàng Mai (Ảnh: Ngôi sao Hoàng Mai).

Theo dữ liệu tổng hợp của nhà trường, thành tích học bổng là kết quả của một nền tảng học thuật được chuẩn hóa từ sớm. Trong khối 12, hơn 80% học sinh có kết quả IELTS; điểm trung bình IELTS toàn khối 12 đạt xấp xỉ 7.0 trở lên, trong đó 31 học sinh đạt từ 7.5, 11 học sinh đạt từ 8.0 và 3 học sinh đạt 8.5.

Với SAT, nhóm học sinh có kết quả trong bảng tổng hợp đạt điểm trung bình hơn 1.400; 20 học sinh đạt từ 1.400 trở lên, trong đó 10 học sinh đạt từ 1.500. Hai học sinh Yim Xin Yee và Hoàng Mai Phương cùng đạt SAT 1.560; Nguyễn Hoàng Long và Trần Quang Dũng đạt SAT 1.550; Khúc Bảo Anh đạt SAT 1.540.

Theo đại diện nhà trường, “Dự án 12” không phải là chương trình tăng tốc ngắn hạn ở năm cuối cấp, mà là một lộ trình học thuật được thiết kế từ lớp 10.

Học sinh được xây nền về ngoại ngữ, tư duy toán học, đọc hiểu học thuật và năng lực tự học; bước sang lớp 11, các em tăng tốc qua các kỳ đánh giá chuẩn hóa, mock test (bài thi thử) và hoạt động định hướng hồ sơ.

Đến lớp 12, nhà trường cá nhân hóa chiến lược xét tuyển theo năng lực, mục tiêu và nhóm trường phù hợp. Trang thông tin của trường cũng mô tả lộ trình SAT theo ba giai đoạn: lớp 10 xây nền tảng, lớp 11 tăng tốc với hệ thống mock test, lớp 12 tối ưu điểm và tích hợp SAT vào hồ sơ xét tuyển.

Điểm khác biệt của mô hình này nằm ở việc IELTS và SAT được đưa vào chương trình học chính khóa, thay vì chỉ là hoạt động bổ trợ ngoài giờ. Ở khối 11, học sinh Lê Xuân Cường đã đạt điểm SAT tuyệt đối 1600/1600 nhờ lộ trình này.

Bên cạnh đó học sinh được phân tầng năng lực, theo dõi tiến bộ bằng dữ liệu, sử dụng “Error Notebook” để nhận diện lỗi sai lặp lại và được tư vấn chiến lược theo từng nhóm mục tiêu: xét tuyển đại học trong nước, học bổng quốc tế, đại học châu Á, đại học Mỹ, châu Âu hoặc Úc.

Bên cạnh lộ trình học thuật quốc tế, nhà trường vẫn duy trì định hướng toàn diện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy và phương thức xét tuyển trong nước.

Toàn cảnh Trường Ngôi sao Hoàng Mai (Ảnh: Ngôi sao Hoàng Mai).

Đại diện Trường THPT Ngôi sao Hoàng Mai cho biết: “Học sinh cần được chuẩn bị đồng thời về học thuật, ngoại ngữ, tư duy phản biện, năng lực tự định hướng và khả năng thích ứng. Thành tích đại học là kết quả quan trọng, nhưng điều chúng tôi hướng tới sâu hơn là giúp các em hiểu mình, biết mình phù hợp với điều gì và có năng lực đi đường dài”.

Từ những kết quả đầu tiên của “Dự án 12”, Ngôi sao Hoàng Mai đang mở rộng hệ sinh thái học thuật theo hướng quốc tế hóa và cá nhân hóa sâu hơn. Nhà trường dự kiến tiếp tục phát triển chương trình ngoại ngữ 2, tăng cường các lớp học ứng dụng AI, mở rộng kết nối với đại học, tổ chức giáo dục và chuyên gia nghề nghiệp trong, ngoài nước.

Với nền tảng đó, khối 12 năm học 2025-2026 là dấu mốc cho chiến lược xây dựng trường THPT theo chuẩn hội nhập - nơi mỗi học sinh được chuẩn bị để bước vào đại học bằng năng lực thật, định hướng rõ và bản lĩnh toàn cầu.