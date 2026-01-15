Điều kiện để sĩ quan dự bị làm giáo viên môn giáo dục quốc phòng an ninh

Ông Tăng Như Thuần cho hay bản thân tốt nghiệp đại học ngành Quân sự cơ sở của Trường Sĩ quan Lục quân 2. Ông là sĩ quan dự bị và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Ông thắc mắc rằng: “Tôi có đủ điều kiện dạy môn giáo dục quốc phòng an ninh cho cấp THPT hay không?”.

Hội thao Giáo dục Quốc phòng và an ninh tại TP Cần Thơ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên THPT thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục.

Cụ thể, tiêu chuẩn nêu rõ người ứng tuyển phải có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Trong đó, khoản 9 Điều 5 Thông tư số 08 nêu rõ bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp quy định tại tiêu chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, được xác định là bằng cử nhân chuyên ngành đào tạo giáo viên hoặc bằng cử nhân chuyên ngành không thuộc ngành đào tạo giáo viên.

Trong đó, chương trình đào tạo của chuyên ngành đó có các môn học hoặc học phần (thuộc khối kiến thức chuyên ngành) đảm bảo yêu cầu giảng dạy môn học cụ thể trong Chương trình giáo dục phổ thông.

Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý cơ sở giáo dục quyết định hoặc phối hợp với cơ sở đào tạo (nơi cấp bằng) để xác định tính phù hợp của bằng cử nhân với môn học cụ thể trong Chương trình giáo dục phổ thông.

Do đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị ông Tăng Như Thuần liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo, để xác định bằng tốt nghiệp đại học ngành Quân sự cơ sở của ông có phù hợp để giảng dạy môn giáo dục quốc phòng an ninh cấp THPT hay không.

Trường hợp bằng tốt nghiệp được xác định là phù hợp, đồng thời ông có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THPT (theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành), thì ông được xác định đạt trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên THPT để đăng ký tuyển dụng hoặc tiếp nhận trở thành giáo viên THPT theo quy định.