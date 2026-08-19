Điểm thi lại chuyên Tuyên Quang: Không có điểm 10, khối B00 cao nhất 24

Ngày 19/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố kết quả thi lại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Theo dữ liệu kết quả thi, khối A00 (toán, vật lý, hoá học) có điểm cao nhất là 26,75.

Chi tiết phổ điểm môn toán (Nguồn Bộ GD&ĐT).

Chi tiết phổ điểm môn vật lý (Nguồn: Bộ GD&ĐT).

Chi tiết phổ điểm môn hoá học (Nguồn: Bộ GD&ĐT).

Ở lần công bố điểm thi này, Bộ GD&ĐT không công bố theo số báo danh, mà gắn kết quả thi theo số thứ tự từ 1 đến 326. Thí sinh cao điểm nhất khối A00 có số thứ tự 209 trên tổng số 326.

Các thí sinh có điểm cao thứ 2, thứ 3 ở khối A00 lần lượt đạt 26,5 và 26,25 điểm.

Đối với khối B00 (toán, hoá học, sinh học), cao nhất 24 điểm, của thí sinh ở số thứ tự 237. Trong đó, điểm toán là 8, điểm hoá học là 9 và điểm sinh học đạt 7. Thí sinh có điểm cao thứ 2 khối B00 đạt 23,75 điểm.

Top 10 thí sinh cao điểm nhất khối A00 tại kỳ thi lại tốt nghiệp THPT 2026 ở điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang (Bảng số liệu: Minh Chiến).

Top 10 thí sinh cao điểm nhất khối B00 tại kỳ thi lại tốt nghiệp THPT 2026 ở điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang (Bảng số liệu: Minh Chiến).

Ở lần thi lại, không có thí sinh nào đạt điểm 10 ở tất cả các môn thi. Đáng chú ý, môn toán - môn đạt 147 điểm 10 ở lần thi chính thức - lần này điểm cao nhất là 9,5.

Hơn 300 học sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang đã thi lại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 vào hai ngày 14 và 15/8. Việc thi lại được tổ chức sau khi cơ quan chức năng xác định có sai phạm tại kỳ thi chính thức ở điểm thi này.

Tại kỳ thi lại, toàn bộ thí sinh ở điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang được giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi như ở kỳ thi chính thức ngày 11 và 12/6.

Thí sinh dự kỳ thi lại tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang (Ảnh: Minh Chiến).

Trong lần thi lại, có 2 thí sinh tự do đang học đại học ở Hà Nội nên không có nhu cầu dự thi.

Tỉnh Tuyên Quang đã huy động 175 lượt người phục vụ kỳ thi lại tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Trong đó, 70 người làm nhiệm vụ tại điểm thi, gồm lãnh đạo điểm thi, thư ký, giám thị, công an, y tế và lực lượng bảo vệ.

Theo kế hoạch, kết quả xét công nhận tốt nghiệp hoàn thành chậm nhất ngày 20/8; thí sinh muốn phúc khảo có thể nộp đơn đến ngày 23/8; công nhận tốt nghiệp sau phúc khảo (nếu có) hoàn thành chậm nhất ngày 28/8. Giấy chứng nhận kết quả thi lần 2 sẽ được cấp cho thí sinh chậm nhất trước ngày 21/8.