Điểm thi đánh giá năng lực đợt 2 của hơn 170.000 thí sinh

Thí sinh có thể xem kết quả thi thông qua tài khoản đã đăng ký dự thi trên trang thông tin điện tử chính thức của kỳ thi tại địa chỉ: https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn.

Kết quả phân tích cho thấy phân bố điểm đợt 2 năm 2026 tiếp tục có dạng gần chuẩn với hình chuông cân đối. Phân bố điểm trải rộng phản ánh khả năng đánh giá thí sinh trên dải năng lực rộng và khả năng phân loại tốt của đề thi.

Phân bố điểm thi ĐGNL đợt 2 năm 2026 (Ảnh: VNUHCM).

Khoảng 35% thí sinh đạt dưới 600 điểm, 58% đạt dưới 700 điểm và 78% đạt dưới 800 điểm; trong khi khoảng 8% thí sinh đạt từ 900 điểm trở lên. Các số liệu này cho thấy phổ điểm được phân bố hợp lý, có sự phân tầng rõ rệt giữa các nhóm năng lực và phù hợp với mục tiêu sử dụng kết quả thi trong tuyển sinh đại học.

So sánh với đợt 1 năm 2026, phân bố điểm của hai đợt thi có hình dạng tương đồng nhưng đợt 2 có phần “lệch trái” nhẹ và trải rộng hơn.

Phân bố điểm thi ĐGNL đợt 1, đợt 2 năm 2026 (Ảhh: VNUHCM).

Điểm trung bình đợt 2 là 670,9 điểm, thấp hơn mức điểm 682,0 của đợt 1. Độ rộng của phân bố điểm của đợt 2 cũng lớn hơn, cho thấy đề thi tiếp tục đánh giá hiệu quả thí sinh trên nhiều mức năng lực khác nhau.

Kết quả “lệch trái” nhẹ của phân bố điểm đợt 2 chủ yếu đến từ tính đa dạng của hơn 170.000 thí sinh tham gia kỳ thi. Nhóm 109.799 thí sinh thi cả 2 đợt có kết quả đợt 2 được cải thiện nhẹ.

Phân bố điểm thi 2026 thí sinh thi cả 2 đợt (điểm đợt 1 và điểm đợt 2) (Ảnh: VNUHCM).

Phân bố điểm thi đợt 2 năm 2026 (thí sinh chỉ thi đợt 2 và thi cả 2 đợt) (Ảnh: VNUHCM).

Điểm trung bình tăng từ 696,3 ở đợt 1 lên 713,7 ở đợt 2. Trong khi đó, nhóm 60.319 thí sinh chỉ thi đợt 2 có kết quả thấp đáng kể so với mặt bằng chung, “kéo” phân bố điểm toàn phần của đợt 2 “lệch trái” so với phân bố điểm toàn phần của đợt 1.

Kỳ thi đợt 2 diễn ra vào ngày 24/5 vừa qua tại 15 tỉnh, thành phố với sự tham gia của 170.125 thí sinh, đạt tỷ lệ dự thi 98,3% trên tổng số 173.121 thí sinh đăng ký dự thi. Đây là đợt thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của kỳ thi.