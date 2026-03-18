ĐH Tài chính – Marketing xét tuyển bắt buộc môn Toán, có ngành nhân đôi

Cụ thể, UFM triển khai tuyển sinh tại 3 phân hiệu với tổng chỉ tiêu 2.380, trong đó Quảng Ngãi (790), Huế (790) và Đồng Nai (800).

Năm 2026, UFM tổ chức tuyển sinh theo 5 phương thức xét tuyển, bao gồm: xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xét học bạ THPT (dựa trên kết quả học tập lớp 10, 11 và 12); xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM; xét kết quả kỳ thi V - SAT (kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính); xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Các tổ hợp xét tuyển được lựa chọn từ các môn Toán, Ngữ văn, Vật lí, Hóa học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh, trong đó môn Toán là môn bắt buộc.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào dự kiến là 16 điểm theo thang điểm 30 đối với hầu hết các phương thức (riêng ngành Luật Kinh tế thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Đối với chương trình Tiếng Anh toàn phần (định hướng quốc tế), môn toán được nhân hệ số 2 khi tính điểm xét tuyển.

Theo kế hoạch dự kiến, năm 2026, UFM tuyển sinh tối đa khoảng 8.000 chỉ tiêu cho nhiều loại hình chương trình đào tạo khác nhau, gồm: chương trình chuẩn, chương trình tích hợp, chương trình định hướng đặc thù, chương trình tiếng Anh toàn phần (định hướng quốc tế) và chương trình tài năng.

Trong đó, chương trình tài năng được tổ chức theo định hướng nghiên cứu, dành cho sinh viên có năng lực học tập nổi trội.

Chương trình này tuyển chọn từ những thí sinh đã trúng tuyển và hoàn tất thủ tục nhập học ngành Tài chính - Ngân hàng thuộc chương trình tích hợp, đồng thời có đơn đăng ký tham gia tuyển chọn vào chương trình tài năng.

Việc tuyển chọn dựa trên điểm xét tuyển và năng lực tiếng Anh của thí sinh. Chứng chỉ tiếng Anh phải còn hiệu lực trong vòng 2 năm tính đến thời điểm nhà trường nhận chứng chỉ.

Trường hợp chưa có chứng chỉ quốc tế, thí sinh có thể tham gia kỳ kiểm tra tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (V - STEP) do trường tổ chức sau khi nhập học, với yêu cầu tối thiểu 4.0 điểm. Các thí sinh sẽ được xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Ngoài ra, thí sinh có thể được cộng tối đa 3 điểm vào điểm xét tuyển, bao gồm điểm thưởng cho thành tích tại các kỳ thi quốc gia; điểm xét thưởng dành cho thí sinh có thành tích học tập nổi bật; điểm khuyến khích dành cho thí sinh sở hữu chứng chỉ tiếng Anh.

Một thí sinh có thể đồng thời thuộc nhiều nhóm cộng điểm. Khi đó, điểm cộng sẽ là tổng điểm của các nhóm được hưởng, tuy nhiên không vượt quá 10% mức điểm tối đa của thang điểm xét tuyển. Các mức điểm cộng được tính theo thang điểm 30; nếu phương thức tuyển sinh sử dụng thang điểm khác, nhà trường sẽ quy đổi tương đương.