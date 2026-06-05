ĐH Quốc gia TPHCM trao quyết định bổ nhiệm 23 lãnh đạo 6 trường thành viên

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM công bố và trao quyết định chỉ định TS Lưu Trung Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Quốc gia TPHCM, Trưởng Ban Công tác Sinh viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Đại học Quốc gia TPHCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Quốc gia TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại học Quốc gia TPHCM bổ nhiệm 6 hiệu trưởng các trường đại học thành viên (Ảnh: Trung Đức).

Cùng dịp này, 5 hiệu trưởng các trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia TPHCM được trao quyết định bổ nhiệm lại gồm: GS.TS Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa; GS.TS Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn; GS.TS Phan Bách Thắng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Sức khỏe; PGS.TS Trần Lê Quan, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; và PGS.TS Lê Văn Thăng, Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế.

Một trường hợp hiệu trưởng mới là PGS.TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

Ngoài ra, 17 phó hiệu trưởng của 6 trường đại học thành viên nói trên cũng được bổ nhiệm. Trong đó Trường Đại học Bách khoa có 4 phó hiệu trưởng, các trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Khoa học Tự nhiên và Đại học Khoa học Sức khỏe mỗi trường có 3 phó hiệu trưởng.

Bên cạnh đó, PGS.TS Nguyễn Hồng Quân được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM, cho biết đây không chỉ là dịp công bố các quyết định về công tác cán bộ đối với Đảng bộ Đại học Quốc gia TPHCM và một số trường đại học thành viên, mà còn là thời điểm để đánh giá và nhìn lại đội ngũ lãnh đạo các đơn vị trong giai đoạn phát triển đặc biệt của Đại học Quốc gia TPHCM.

Theo bà Mai, chức vụ tự thân không tạo ra giá trị; giá trị được xác lập qua cách sử dụng thẩm quyền để làm tổ chức tốt hơn, tạo sự yên tâm cho đội ngũ, mang lại lợi ích nhiều hơn cho người học, mở rộng không gian phát triển cho khoa học, và giúp Đại học Quốc gia TPHCM đóng góp xứng đáng với kỳ vọng của quốc gia.

Bà nhận định, hiện nay Đại học Quốc gia TPHCM không chỉ thực hiện các nhiệm vụ truyền thống của một cơ sở giáo dục đại học mà còn hoạt động trong bối cảnh mà giáo dục đại học, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được đặt ở trung tâm chiến lược phát triển đất nước.

Các điều chỉnh pháp luật về giáo dục đại học, khoa học công nghệ và cơ chế liên quan đến đại học quốc gia sẽ tiếp tục tạo ra những thay đổi quan trọng trong quản trị, huy động nguồn lực, tổ chức đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao tri thức và phục vụ xã hội.

Hiệu trưởng và 4 Phó hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) nhận quyết định bổ nhiệm (Ảnh: Trung Đức).

“Chưa bao giờ các đại học lớn, đặc biệt là hai đại học quốc gia, được đặt vào vị trí quan trọng như hiện nay. Cơ hội rất lớn, nhưng cơ hội sẽ không tự trở thành kết quả nếu người đứng đầu không đủ quyết tâm, năng lực tổ chức và bản lĩnh chịu trách nhiệm.

Vì vậy, người đứng đầu các trường thành viên phải thật sự là những người tổ chức thực hiện và hành động quyết liệt”, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM nhấn mạnh.