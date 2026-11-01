ĐH Giao thông Vận tải TPHCM giao lưu bóng đá cùng cơ quan báo chí dịp 20/11

Ngày 1/11, Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM (UTH) tổ chức giải bóng đá giao hữu “Bóng tròn kết nối - UTH và cơ quan báo chí năm 2026”, tại sân bóng đá HCA (phường Bình Thạnh, TPHCM).

Giải đấu quy tụ các đội bóng đến từ báo Dân trí, Nhân Dân, Tiền Phong, Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM (HTV) và đội chủ nhà UTH.

Các đội bóng nhận cờ lưu niệm từ ban tổ chức (Ảnh: BTC).

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Nguyễn Tiến Thủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng UTH, cho biết nghề giáo và nghề báo có điểm chung là cùng làm việc với con chữ, thông tin và có trách nhiệm rất lớn với xã hội. Nhà trường mong muốn tăng cường giao lưu, kết nối với các cơ quan báo chí thông qua hoạt động thể thao, kết nối học thuật, cộng đồng.

Theo ông Thủy, đây là dịp để cán bộ, giảng viên, viên chức nhà trường và những người làm báo gặp gỡ, chia sẻ trong không khí cởi mở, gần gũi. Ông bày tỏ mong muốn giải đấu sẽ được duy trì thường niên, trở thành hoạt động kết nối giữa UTH và các cơ quan báo chí.

Đội bóng báo Dân trí tham gia giải đấu (Ảnh: BTC).

Đại diện các đội bóng tham dự, nhà báo Trần Quang Quý, báo Nhân Dân, gửi lời chúc mừng giải đấu và chúc UTH ngày càng phát triển. Ông cũng bày tỏ sự vui mừng khi các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương có dịp giao lưu, gặp gỡ thông qua hoạt động thể thao.

Giải đấu được tổ chức hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đồng thời thể hiện sự gắn kết giữa cơ sở giáo dục đại học với các cơ quan truyền thông. Bên cạnh mục tiêu rèn luyện sức khỏe, hoạt động tạo cơ hội để các đơn vị tăng cường giao lưu, chia sẻ và thúc đẩy hợp tác.

Thông qua giải đấu, UTH mong muốn tiếp tục củng cố mối quan hệ với các cơ quan báo chí trong việc thông tin về hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng.

Đại diện Ban tổ chức trao giải cho các đội đạt thành tích tại giải bóng đá giao hữu “Bóng tròn kết nối - UTH và cơ quan báo chí năm 2026” (Ảnh: BTC).

Sau những trận đấu sôi nổi tại hai bảng, giải khép lại với các kết quả chung cuộc.

Ở seri A, đội UTH 1 giành chức vô địch; HTV đoạt giải nhì. Hai đội báo Tiền Phong và báo Thanh Niên đồng hạng ba.

Ở seri B, báo Nhân Dân giành chức vô địch; báo điện tử Tuổi Trẻ đoạt giải nhì. Hai đội UTH 2 và báo Dân trí đồng hạng ba.