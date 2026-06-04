Đề xuất sinh viên giỏi tốt nghiệp sau 1,5 năm, học sinh học trước đại học

Sinh viên giỏi có thể tốt nghiệp sớm sau 1,5 năm

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến dự thảo Quy chế đào tạo trình độ đại học thay thế quy chế hiện hành với nhiều thay đổi đáng chú ý nhằm tăng tính linh hoạt trong đào tạo và học tập.

Điểm mới nổi bật là dự thảo cho phép sinh viên có năng lực học tập xuất sắc hoặc theo học các chương trình tài năng được rút ngắn đáng kể thời gian đào tạo.

Theo dự thảo, thời gian tối thiểu để hoàn thành một chương trình đại học không được ít hơn một nửa thời gian đào tạo chuẩn.

Như vậy, với các chương trình có thời gian đào tạo chuẩn từ 3-5 năm như hiện nay, sinh viên giỏi có thể tốt nghiệp sau khoảng 1,5-2,5 năm nếu đáp ứng đủ yêu cầu về khối lượng học tập và chuẩn đầu ra.

Ngược lại, thời gian tối đa để hoàn thành chương trình không vượt quá hai lần thời gian đào tạo chuẩn đối với hình thức học tập trung.

Học sinh THPT được học trước tín chỉ đại học

Một điểm mới khác là dự thảo cho phép học sinh THPT thuộc diện được miễn thi tốt nghiệp đăng ký học và tích lũy tín chỉ đại học ngay từ khi còn học phổ thông.

Nếu được thông qua, đây sẽ là lần đầu tiên học sinh phổ thông được tạo hành lang pháp lý để tiếp cận sớm các học phần đại học và được công nhận kết quả học tập sau này.

Dự thảo cũng lần đầu bổ sung một chương riêng về ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong đào tạo đại học. Theo đó, các trường được phép sử dụng AI trong dạy và học nhưng phải bảo đảm liêm chính học thuật, đồng thời quy định rõ trách nhiệm của giảng viên và sinh viên khi sử dụng các công cụ này.

Bên cạnh đó, việc sử dụng trái phép AI để gian lận học tập, mua bán bài tập, đồ án hoặc can thiệp vào hệ thống quản lý học tập được xác định là hành vi vi phạm nghiêm trọng và có thể bị xử lý kỷ luật theo quy định của từng cơ sở đào tạo.

Hiện Bộ GD&ĐT đang tiếp tục lấy ý kiến đối với dự thảo trước khi hoàn thiện và ban hành quy chế mới thay thế Quy chế đào tạo trình độ đại học hiện hành.