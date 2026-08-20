Đề xuất ngành Răng – Hàm - Mặt vào nhóm có học phí ở mức kịch trần

Bộ GD&ĐT mới đây vừa công bố hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 238/2025 của Chính phủ về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí và hỗ trợ chi phí học tập để lấy ý kiến. Dự thảo được xây dựng nhằm hoàn thiện chính sách, kịp thời trình Chính phủ ban hành để áp dụng từ năm học 2026-2027.

Trong đó, Bộ đưa ra nhiều đề xuất mới liên quan trực tiếp đến sinh viên, người học về các vấn đề liên quan đến mức trần học phí, mở rộng diện miễn học phí và tăng cường thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử.

Ngành Răng – Hàm – Mặt áp dụng mức trần học phí cao nhất

Theo nội dung dự thảo, năm học 2026-2027, mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên được điều chỉnh theo từng nhóm ngành, dao động từ 1,71 đến 3,5 triệu đồng/người học/tháng. Trong đó, thấp nhất là khối ngành nghệ thuật và cao nhất là nhóm ngành dược học, y học, Răng - Hàm - Mặt (nha khoa).

Như vậy, so với quy định hiện nay, ngành Răng - Hàm - Mặt đã được đề xuất chuyển từ nhóm có mức trần học phí 2,6 triệu đồng/tháng/người học sang nhóm có mức trần học phí cao nhất ở bậc đại học là 3,5 triệu đồng/tháng/người học.

Theo lý giải từ cơ quan soạn thảo, do tính chất của ngành Răng – Hàm - Mặt có đặc thù đào tạo chuyên môn sâu, đòi hỏi chi phí thực hành, lâm sàng và trang thiết bị thực tập rất tốn kém.

Mức trần học phí cụ thể từng nhóm ngành trong dự thảo như sau:

Từ năm học 2027-2028 trở đi, mức trần học phí được đề xuất điều chỉnh phù hợp với khả năng chi trả của người dân và điều kiện kinh tế - xã hội nhưng tối đa không vượt quá tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng so với cùng kỳ năm trước.

Song song đó, dự thảo đã tái cấu trúc lại nhóm trường tự chủ tài chính bằng cách không còn duy trì phân loại riêng giữa đơn vị "tự bảo đảm chi thường xuyên" và "tự bảo đảm chi thường xuyên cùng chi đầu tư".

Thay vào đó, toàn bộ khối cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên được áp dụng chung mức trần học phí tối đa bằng 2,5 lần so với mức trần của trường chưa tự chủ. Điều chỉnh này nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ với các quy định mới về phân loại tự chủ và cơ chế tài chính giáo dục đại học đang trình Chính phủ.

Đối với các chương trình đào tạo chất lượng cao, dự thảo nhấn mạnh nguyên tắc: Chỉ các chương trình đạt chuẩn kiểm định chất lượng trong nước hoặc quốc tế mới được căn cứ định mức kinh tế - kỹ thuật để tự xác định mức thu học phí và giải trình với xã hội.

Thí sinh tìm hiểu thông tin xét tuyển vào Trường Đại học Khoa học Sức khỏe (Đại học Quốc gia TPHCM) (Ảnh: NT).

Thêm nhiều ngành được miễn học phí

Không chỉ điều chỉnh khung mức trần học phí, dự thảo còn mở ra "phao cứu sinh" cho công tác tuyển sinh của các trường đại học khi đề xuất mở rộng đối tượng được miễn học phí.

Theo đó, bên cạnh sinh viên học chuyên ngành Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, dự thảo bổ sung miễn học phí cho người học các ngành, nghề nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng, nghệ thuật và thể dục thể thao.

Theo lý giải của cơ quan soạn thảo, các ngành này hiện nay gặp khó khăn trong tuyển sinh do nhu cầu người học thấp, tuy nhiên xã hội có nhu cầu nên cần có chính sách hỗ trợ học phí để thu hút người học vào các ngành này.

Riêng ở khối giáo dục nghề nghiệp, dự thảo cũng bổ sung nhóm người học các ngành, nghề đào tạo khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu, các ngành, nghề đặc thù và một số ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội vào diện miễn học phí theo danh mục do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định.