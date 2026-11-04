Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định quy định về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. Trong đó, dự thảo dành một chương quy định về phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài tại Việt Nam và văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài.

Theo dự thảo tại Điều 30, điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục cho phép thành lập, cấp phép hoạt động, đình chỉ tuyển sinh, đình chỉ hoạt động, giải thể và thu hồi quyết định đối với phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài tại Việt Nam được áp dụng theo quy định tương tự đối với cơ sở giáo dục đại học tư thục do nhà đầu tư nước ngoài thành lập.

Sinh viên đại học ở Hà Nội (Ảnh: Mỹ Hà).

Việc thành lập phân hiệu phải bảo đảm các điều kiện hoạt động theo quy định của Luật Giáo dục đại học, Luật Thủ đô, Luật Phát triển đô thị và Nghị định số 361 năm 2026 của Chính phủ. Thủ tục đầu tư được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Dự thảo đề xuất cho phép cơ sở giáo dục đại học nước ngoài liên kết, hợp tác với cơ sở giáo dục đại học hoặc doanh nghiệp để đầu tư xây dựng, thuê, sử dụng cơ sở vật chất hoặc cung ứng dịch vụ phục vụ hoạt động của phân hiệu.

Tuy nhiên, việc hợp tác này không làm thay đổi tư cách, tính chất pháp lý của phân hiệu cũng như trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài thành lập phân hiệu.

Dự thảo quy định cơ sở giáo dục đại học nước ngoài phải chịu trách nhiệm cuối cùng và toàn diện đối với chất lượng giáo dục, tuyển sinh, tổ chức đào tạo, cấp văn bằng, chứng chỉ và việc duy trì các điều kiện hoạt động của phân hiệu tại Việt Nam.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập của Việt Nam, việc liên kết với cơ sở giáo dục đại học nước ngoài phải bảo đảm nguyên tắc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công theo quy định pháp luật.

Dự thảo cũng quy định thẩm quyền của chính quyền một số thành phố trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài.

Cụ thể, đối với phân hiệu đặt trụ sở tại Hà Nội, căn cứ quy định của HĐND thành phố, Chủ tịch UBND TP Hà Nội quyết định việc cho phép thành lập, giải thể, thu hồi quyết định cho phép thành lập, cấp phép hoạt động, đình chỉ tuyển sinh, đình chỉ hoạt động và thu hồi quyết định cấp phép hoạt động sau khi lấy ý kiến Bộ GD&ĐT.

Đối với phân hiệu đặt trụ sở tại TPHCM và các thành phố là đô thị loại đặc biệt khác thuộc phạm vi áp dụng của Luật Phát triển đô thị, thẩm quyền tương tự được giao cho Chủ tịch UBND thành phố, căn cứ quy định của HĐND thành phố và sau khi lấy ý kiến Bộ GD&ĐT.