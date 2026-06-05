Đề xuất cho phép sinh viên bảo lưu kết quả học tập để khởi nghiệp

Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý của dự thảo nhằm tăng tính linh hoạt trong đào tạo đại học, tạo điều kiện để người học có thêm cơ hội tích lũy kinh nghiệm thực tiễn trước khi hoàn thành chương trình học.

Theo dự thảo, sinh viên được phép tạm dừng học tập và được bảo lưu kết quả học tập trong các trường hợp tham gia dự án khởi nghiệp, hoạt động nghề nghiệp hoặc vì những lý do chính đáng khác theo quy định của cơ sở đào tạo. Sau thời gian tạm dừng, người học có thể quay lại tiếp tục chương trình đào tạo mà không phải học lại các học phần đã hoàn thành.

Sinh viên ở Hà Nội (Ảnh: D.T).

Không chỉ mở rộng cơ hội cho sinh viên khởi nghiệp, dự thảo còn đề xuất nhiều cơ chế học tập linh hoạt khác. Sinh viên có thể học cùng lúc nhiều chương trình đào tạo nếu đáp ứng điều kiện của cơ sở giáo dục đại học, tham gia các chương trình trao đổi sinh viên trong nước và quốc tế, hoặc học theo lộ trình tích hợp từ đại học lên thạc sĩ, tiến sĩ.

Một điểm mới khác là các trường đại học được phép công nhận và chuyển đổi kết quả học tập, kiến thức, kỹ năng hoặc kinh nghiệm mà người học đã tích lũy trước đó. Tổng khối lượng tín chỉ được công nhận tối đa không vượt quá 40% chương trình đào tạo, trừ các trường hợp đào tạo liên thông theo quy định riêng.

Bộ GD&ĐT hiện đang lấy ý kiến đối với dự thảo trước khi hoàn thiện và ban hành quy chế mới. Theo cơ quan soạn thảo, các quy định mới hướng tới mục tiêu tăng tính cá nhân hóa trong đào tạo, thúc đẩy học tập suốt đời và tạo điều kiện để người học chủ động lựa chọn lộ trình học tập, nghề nghiệp phù hợp với năng lực và nhu cầu của bản thân.