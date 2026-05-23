Đề văn lớp 10 Phổ thông Năng khiếu khai thác “nghịch lý của sự lựa chọn”

Đề thi vừa sức, áp lực thời gian

Sáng 23/5, sau khi hoàn thành bài thi môn văn không chuyên của kỳ thi lớp 10 vào Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TPHCM, nhiều thí sinh bước ra khỏi điểm thi Trường Tiểu học Thiên Hộ Dương (phường Hòa Hưng, TPHCM) với tâm trạng khá thoải mái. Phần lớn các em nhận xét đề thi không quá khó, nội dung gần gũi với trải nghiệm của học sinh nên dễ bày tỏ quan điểm cá nhân.

Theo đó, đề thi gồm ba phần: Đọc hiểu - trắc nghiệm, tự luận (4 điểm), viết đoạn văn (2 điểm) và viết bài văn nghị luận xã hội (4 điểm).

Bảo Hân, học sinh Trường THCS Tân Bình (phường Tân Sơn Nhất), cho biết em hoàn thành trọn vẹn bài thi và không gặp quá nhiều trở ngại trong quá trình làm bài. Tuy nhiên, theo nữ sinh, giới hạn 100 phút vẫn là áp lực lớn vì lượng nội dung cần triển khai khá nhiều.

“Đề thi rất gần gũi với thực tế và cũng là vấn đề được xã hội quan tâm hiện nay. Em cảm giác mình vẫn còn nhiều điều muốn viết thêm, muốn thật sự "hòa mình vào đề", nhưng tiếc là thời gian làm bài không cho phép”, Hân nói.

Hân chia sẻ ngữ liệu phần đọc hiểu được trích từ “Bám níu” - một truyện ngắn trong tập “Rừng mắm” của nhà văn Bình Nguyên Lộc. Tác phẩm xoay quanh cuộc sống của lão Nghiệm, thằng Ất và một góa phụ vô danh ở vùng Nam Bộ.

Theo Hân, đề đọc hiểu khai thác những chiêm nghiệm của lão Nghiệm, người được ví như một "tộc trưởng của thời xa xưa". Nhân vật này cho rằng có nhiều con cá "không chạy” vì chúng nó thương yêu cái nơi chôn nhau cắt rốn của chúng, cố lội ngược dòng, bám níu để ở lại nơi mà chúng nó chào đời. Từ đó, lão liên tưởng đến thế hệ cha ông "bỏ làng đi kiếm ăn nơi khác”, nhưng cuối cùng vẫn chọn ở lại vì quan niệm “còn làng mới còn nước mình”.

Tiếp đó, câu tự luận hỏi thí sinh về việc lựa chọn ở lại của dân làng là mù quáng hay sáng suốt.

Đối với phần viết đoạn văn khoảng 200 chữ, đề yêu cầu thí sinh phân tích việc sử dụng ngôn ngữ Nam Bộ trong tác phẩm hoặc làm rõ chủ đề của văn bản.

Ở phần nghị luận xã hội, đề sử dụng ngữ liệu từ cuốn “The Paradox of Choice” (Nghịch lý của sự lựa chọn) của nhà tâm lý học Barry Schwartz. Nội dung văn bản đề cập đến thực tế con người ngày càng có nhiều lựa chọn trong cuộc sống, nhưng cảm giác hài lòng sau lựa chọn lại giảm dần.

“Từ văn bản “Bám níu” và quan điểm của Barry Schwartz, đề đặt ra vấn đề người trẻ ở độ tuổi 14-15 thường sống trong trạng thái băn khoăn, đắn đo và tiếc nuối trước mỗi lựa chọn. Thí sinh phải trình bày trải nghiệm cá nhân, bên cạnh đó, đưa ra quan điểm và giải pháp cho vấn đề này”, Hân nói.

Thí sinh thỏa sức sáng tạo, nêu quan điểm cá nhân

Điều khiến nhiều thí sinh thích thú là đề thi cho phép các em tự do đưa dẫn chứng, quan điểm và trải nghiệm thực tế vào bài viết.

Bảo Hân cho hay em triển khai bài nghị luận theo hướng phân tích nguyên nhân khiến giới trẻ dễ rơi vào trạng thái phân vân, thiếu quyết đoán. Theo em, nhiều gia đình vô tình tạo áp lực cho con cái khi đặt ra quá nhiều kỳ vọng hoặc định hướng sẵn tương lai.

“Đó là cuộc đời của mình nên đôi khi phải để bản thân tự quyết định. Sai thì tự chịu trách nhiệm, còn đúng thì mình trưởng thành hơn”, nữ sinh chia sẻ.

Ở phần giải pháp, em cho rằng cha mẹ nên đóng vai trò đồng hành thay vì quyết định thay con. Đồng thời, người trẻ cần chủ động mở rộng các mối quan hệ, trải nghiệm nhiều hơn để hiểu rõ bản thân thực sự muốn gì và phù hợp với điều gì.

Trong khi đó, H.A., học sinh lớp 9 Trường THCS Ngô Quyền (phường Bảy Hiền), chọn cách chia vấn đề thành hai nhóm: những quyết định lớn và những lựa chọn nhỏ trong cuộc sống hằng ngày.

Với các quyết định quan trọng như chọn ngành học hay nghề nghiệp, nữ sinh cho rằng người trẻ cần cân nhắc kỹ nhưng cũng phải đủ dũng cảm để theo đuổi điều mình thật sự yêu thích.

Để làm rõ quan điểm, em đưa dẫn chứng về một người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội từng theo học ngành Công nghệ thông tin vì nghĩ đây là lĩnh vực “hot”, dễ kiếm việc làm. Tuy nhiên, sau vài năm, người này lại bỏ ngang vì không còn đam mê với nghề.

Theo H.A., việc lựa chọn chỉ dựa trên xu hướng có thể khiến người trẻ lãng phí thời gian và đánh mất nhiều cơ hội phát triển.

Đối với những lựa chọn nhỏ hơn trong cuộc sống, nữ sinh cho rằng giới trẻ cần quyết đoán hơn thay vì liên tục thay đổi vì tâm lý “FOMO” - sợ bỏ lỡ - khi thấy người khác chọn hướng đi khác mình. Em kể có những trường hợp ban đầu đã đưa ra lựa chọn đúng, nhưng sau khi bị tác động bởi đám đông lại đổi ý và cuối cùng thất bại.

“Nhiều bạn cứ mãi tiếc nuối vì nghĩ nếu lúc đó chọn phương án khác thì có lẽ đã tốt hơn”, H.A. nói.

Ở phần kết bài, nhiều thí sinh có cùng quan điểm rằng người trẻ không nên quá ám ảnh với một tương lai quá rực rỡ mà quên mất việc sống trọn vẹn cho hiện tại. Theo các em, trải nghiệm, va vấp và cả những lựa chọn chưa hoàn hảo cũng là một phần cần thiết của tuổi trẻ.