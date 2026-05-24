Đề thi môn ngữ văn chuyên vào lớp 10 trường Nhân văn năm 2026

Năm học 2026-2027, Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển 90 chỉ tiêu lớp chuyên Văn, 60 chỉ tiêu còn lại chia đều cho hai lớp Lịch sử và Địa lý.

Năm nay, trường nhận hơn 2.000 hồ sơ đăng ký dự thi. Trong đó, lớp chuyên Lịch sử có tỷ lệ chọi cao nhất khoảng 1/15, lớp chuyên Văn khoảng 1/14.

Thí sinh thi lớp 10 Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (Ảnh: Mai Thu Duyên).

Theo quy chế tuyển sinh, môn chuyên được tính hệ số 3, các môn chung tính hệ số 1. Thí sinh muốn được xét tuyển phải đạt tối thiểu 6 điểm môn chuyên.

Kỳ thi diễn ra trong hai ngày 23-24/5, dự kiến công bố kết quả trước ngày 29/6.