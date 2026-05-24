Đề thi môn lịch sử vào lớp 10 trường Nhân văn năm 2026

Năm học 2026-2027, Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển 30 chỉ tiêu lớp chuyên Lịch sử.

Theo thống kê của nhà trường, lớp chuyên Sử có tỷ lệ chọi khoảng 1/15, cao nhất toàn trường.

Thí sinh dự thi phải hoàn thành 3 môn chung gồm ngữ văn, toán, tiếng Anh và một môn chuyên tương ứng với lớp đăng ký. Môn chuyên được tính hệ số 3, trong khi các môn còn lại tính hệ số 1.

Nhà trường dự kiến công bố kết quả tuyển sinh trước ngày 29/6.