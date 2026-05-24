Đề thi môn địa lý vào lớp 10 trường Nhân văn năm 2026

Đề thi môn địa lý vào lớp chuyên Địa Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2026:

Năm học 2026-2027, Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển 30 chỉ tiêu lớp chuyên Địa lý.

Theo thống kê của nhà trường, lớp chuyên Địa có tỷ lệ chọi khoảng 1/12, cao nhất trong tất cả các trường chuyên và cao gấp 4 lần so với tỷ lệ chọi vào lớp chuyên Địa của các trường chuyên thuộc Sở.

Thí sinh dự thi phải hoàn thành 3 môn chung gồm ngữ văn, toán, tiếng Anh và một môn chuyên tương ứng với lớp đăng ký. Môn chuyên được tính hệ số 3, trong khi các môn còn lại tính hệ số 1.

Nhà trường dự kiến công bố kết quả tuyển sinh trước ngày 29/6.