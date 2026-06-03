Đề thi, đáp án môn toán thi lớp 10 của An Giang năm 2026 nhanh nhất
(Dân trí) - Sáng nay (3/6), học sinh dự thi vào lớp 10 tỉnh An Giang năm 2026 sẽ làm bài thi môn toán. Dưới đây là đề thi và đáp án gợi ý môn toán.
Đề thi và đáp án môn toán thi vào lớp 10 của An Giang năm 2026:
Theo Sở GD&ĐT An Giang, toàn tỉnh có gần 52.100 học sinh lớp 9, trong đó có 47.750 học sinh đăng ký tuyển sinh vào lớp 10, đạt tỷ lệ 91,66%.
Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của các trường có cấp THPT công lập là 35.901 học sinh, đạt tỷ lệ 68,91% so tổng số học sinh lớp 9 và đạt 75,18% so số lượng đăng ký tuyển sinh.
Trong đó, toàn tỉnh 70 trường công lập tổ chức thi tuyển, 32 trường xét tuyển. Số học sinh đăng ký thi tuyển là gần 39.600 thí sinh, bố trí 1.685 phòng thi, với khoảng 5.100 nhân sự tham gia phục vụ công tác coi thi. Số học sinh xét tuyển là gần 8.200 em.
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