Đề thi, đáp án môn tiếng Anh vào lớp 10 Thanh Hóa năm 2026

Theo lịch thi của Sở GD&ĐT Thanh Hóa, thí sinh làm bài môn tiếng Anh trong thời gian 60 phút. Đây là môn thi thứ hai của kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay.

Thí sinh thi lớp 10 năm 2026 tại Hà Nội (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).

Báo Dân trí cập nhật đề thi và gợi ý đáp án môn tiếng Anh vào lớp 10 Thanh Hóa năm 2026 ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài.

Đề thi môn tiếng Anh vào lớp 10 Thanh Hóa năm 2026:

Gợi ý đáp án môn tiếng Anh vào lớp 10 Thanh Hóa năm 2026:

(Cập nhật)

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027 của Thanh Hóa diễn ra vào ngày 5-6/6 với hơn 51.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 7.400 thí sinh so với năm trước. Đây là kỳ tuyển sinh lớp 10 có số lượng thí sinh đông nhất từ trước đến nay tại địa phương.

Thí sinh dự thi 3 môn gồm ngữ văn (sáng 5/6), tiếng Anh (chiều 5/6) và toán (sáng 6/6). Chiều 6/6, thí sinh đăng ký dự thi vào Trường THPT chuyên Lam Sơn sẽ tiếp tục dự thi các môn chuyên theo nguyện vọng đăng ký.

Toàn tỉnh thành lập 91 hội đồng thi với 2.185 phòng thi. Trong buổi làm thủ tục dự thi chiều 4/6, có 50.314 thí sinh đến làm thủ tục, đạt tỷ lệ 98,36%.