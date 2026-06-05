Đề thi, đáp án môn ngữ văn vào lớp 10 Thanh Hóa năm 2026
(Dân trí) - Sáng 5/6, hơn 51.000 thí sinh Thanh Hóa bước vào bài thi môn ngữ văn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027. Dưới đây là đề thi và đáp án gợi ý.
Theo lịch thi của Sở GD&ĐT Thanh Hóa, thí sinh làm bài môn ngữ văn trong thời gian 120 phút. Đây là môn thi đầu tiên của kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay.
Báo Dân trí cập nhật đề thi và gợi ý đáp án môn ngữ văn vào lớp 10 Thanh Hóa năm 2026 ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài.
Đề thi môn ngữ văn vào lớp 10 Thanh Hóa năm 2026:
Gợi ý đáp án môn ngữ văn vào lớp 10 Thanh Hóa năm 2026:
(Cập nhật)
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027 của Thanh Hóa diễn ra vào ngày 5-6/6 với hơn 51.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 7.400 thí sinh so với năm trước. Đây là kỳ tuyển sinh lớp 10 có số lượng thí sinh đông nhất từ trước đến nay tại địa phương.
Thí sinh dự thi 3 môn gồm ngữ văn (sáng 5/6), tiếng Anh (chiều 5/6) và toán (sáng 6/6). Chiều 6/6, thí sinh đăng ký dự thi vào Trường THPT chuyên Lam Sơn sẽ tiếp tục dự thi các môn chuyên theo nguyện vọng đăng ký.
Toàn tỉnh thành lập 91 hội đồng thi với 2.185 phòng thi. Trong buổi làm thủ tục dự thi chiều 4/6, có 50.314 thí sinh đến làm thủ tục, đạt tỷ lệ 98,36%.
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